Buscan por toda España a un exlegionario por el crimen de Borriol Vivienda de la calle San Bartolomé de Borriol en la que se produjo el homicidio. / efe El principal sospechoso de la muerte de su compañera publicó un libro sobre sus vivencias en el cuerpo militar y lleva varios días huido J. A. MARRAHÍ VALENCIA. Lunes, 10 septiembre 2018, 00:02

La Guardia Civil centra las sospechas del crimen machista de Borriol en José Luis G. S., un militar de 40 años que ha servido como caballero de la Legión Española. De hecho, es el autor de un libro autobiográfico titulado 'El infierno legionario. Vivencias reales del autor 20 años después' en el que narra sus años en el conocido cuerpo castrense.

Según se desprende de las primeras investigaciones, la muerte de la mujer pudo haberse producido hace unos días, a juzgar por el estado de descomposición en que se hallaba el cuerpo de Eva B., la víctima de 35 años. La data exacta deberá confirmarla la autopsia. Al parecer, el sospechoso ha tenido cierto margen para escapar antes de que se descubriera el cuerpo sin vida de la víctima, que apareció el viernes por la noche tras la preocupación de familiares después de varios días sin noticias suyas.

Al cierre de esta edición, los investigadores de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón seguían buscando al sospechoso. Pero no son los únicos. Según fuentes próximas a la investigación, su foto y datos se han difundido a nivel nacional entre fuerzas de seguridad por si ha huido fuera de nuestra región. Los agentes no lo tienen fácil. Se enfrentan a un fugitivo que, por su experiencia en el cuerpo de élite, posee conocimientos de supervivencia, armas o camuflaje.

José Luis G., de 40 años, y Eva B., de 35, se habían prometido a mediados de 2016

La biografía publicada junto al libro arroja algo de luz sobre su pasado y experiencia. José Luis nació el 20 de junio de 1978 en Castellón de la Plana y es natural de Borriol. Tras una infancia que define como «traviesa y difícil», a los 18 años decidió alistarse voluntariamente en la Legión Española, concretamente en la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, decisión que marcaría su vida.

Se define como amante de la lectura bélica y militar. Pocos meses después de colgar el 'chapiri', la clásica gorra de los legionarios, forjó la idea de escribir sobre su paso por el cuerpo de élite. Finalmente su proyecto se hizo realidad en noviembre del año pasado. Lo que no cuenta en su biografía es lo que se ha conocido tras las sospechas de la muerte de Eva: sus antecedentes por malos tratos a una pareja anterior, antesala del crimen que, si se confirman las investigaciones, ha llevado a la tumba a la joven de 35 años.

Eva, la mujer fallecida, sintonizaba de pleno con el perfil patriota y españolista de José Luis. Ambos se habían prometido en su relación amorosa en julio de 2016, según sus redes. Eva llegaba a definirse como «dama patriota de corazón, amante de España y de la Legión». Mientras, José Luis se presenta en las fotos de sus páginas en internet con uniforme de legionario y hasta empuñando una gigantesca arma larga de fuego.

Juntos, eran los administradores de 'José y Eva. Relatos Patria y Legión', un foro de internet cerrado y creado hace dos años por el exmilitar en el que la pareja mostraba sus inquietudes españolistas, entre ellas su oposición a la intervención con los restos de Franco en el Valle de los Caídos o su amor por la Guardia Civil, precisamente el cuerpo que ahora busca a José Luis por toda España. Este grupo virtual contaba con más de 7.000 miembros. Tras la muerte violenta de Eva y la fuga de José Luis, el perfil social del castellonense se ha convertido en un muro de insultos y reproches: «¿Dónde te escondes, criminal?», le pregunta Montse. «Creía que eras otra persona, pero lo que has hecho no tiene perdón de Dios», le afea otro internauta. Otros lanzan frases llenas de rabia e indignación como «cobarde, ójala pagues con tu vida lo que has hecho» o «espero que te cojan y te pudras». «Eres la vergüenza de la Legión, cobarde asesino», le increpaban en otro comentario.

Hoy está previsto que se practique la autopsia a Eva. Tras la prueba forense, la familia podrá disponer del cuerpo para su funeral, una vez lo autorice el juzgado de instrucción 2 de Castellón que investiga el caso de violencia machista.