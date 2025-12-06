Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen del rescate de uno de los hombres.
Imagen del rescate de uno de los hombres. LP

Los bomberos rescatan a dos hombres que se perdieron en el parque natural del Montgó

Un equipo de salvamento localizó con un helicóptero a los dos excursionistas y los trasladó a la base de San Vicente del Raspeig en perfecto estado de salud

S. V.

Dénia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:07

Un equipo de salvamento del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha rescatado este sábado por la tarde a dos varones que se han perdido en el parque natural del Montgó. Además de extraviarse, los dos varones había perdido el contacto entre ellos y no lograban volver al punto de partida, por lo que se temía por su integridad física.

Tras valorar la situación de riesgo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valencia movilizó al grupo de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y al helicóptero A-1, que localizaron a los dos excursionistas y los trasladaron a la base de San Vicente del Raspeig en perfecto estado de salud poco después de las 17 horas.

