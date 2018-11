El asesino de Patraix declarará el viernes otra vez ante el juez Maje M. C. y Antonio Navarro (hombre asesinado en Patraix) el día de su boda. / LP Salva ya incriminó a Maje cuando fue interrogado por la policía, pero dos días después exculpó a su amante JAVIER MARTÍNEZ Valencia Miércoles, 7 noviembre 2018, 10:09

El asesino confeso del ingeniero Antonio Navarro volverá a declarar por petición propia ante el juez que instruye el caso. Esta nueva diligencia de investigación se realizará el próximo viernes en la Ciudad de la Justicia de Valencia después de que el acusado comunicara al magistrado su intención de aportar nuevos datos sobre la planificación del crimen.

Tras ser detenido por la policía, Salva R. L., que entonces tenía 47 años, confesó que había cometido el asesinato en un garaje del barrio de Patraix con la ayuda de su amante, Maje M. C., veinte años más joven que él. El acusado manifestó que concertó con Maje la muerte de Salvador, pero dos días después exculpó a su compañera de trabajo y amante en una segunda declaración que realizó en el juzgado.

Ante el magistrado, Salva aseveró que decidió matar al marido de Maje cuando ella le dijo que su esposo le había amenazado con echarla de casa. «Lo decidí yo solo y lo ejecuté», contestó Salva con aparente tranquilidad cuando el juez le preguntó si había planificado el crimen con su compañera de trabajo.

El asesino confeso afirmó que discutió con la víctima antes de acuchillarla en el pecho tras recriminarle que no era un buen marido. También declaró que Maje le dio una llave del garaje donde cometió el crimen, aunque explicó que lo hizo para que pudiera estacionar su coche los días que comía en casa de su amiga (cuando Antonio se ausentaba debido a su larga jornada laboral como ingeniero), ya que en la calles de Patraix, donde vivía el matrimonio, es muy complicado aparcar.

Por su parte, Maje confesó ante la policía que participó en la planificación del crimen, aunque luego precisó que creía que Salva no era capaz de matar a Antonio, sino que le daría un susto. Dos días después, la viuda declaró en el juzgado que no planeó con su amante el asesinato, y matizó que había reconocido su implicación en los hechos criminales, porque no había entendido la pregunta que le hizo la inspectora jefa del Grupo de Homicidios.

Los dos detenidos por el crimen reconocieron que mantenían una gran amistad desde hace tres años, pero negaron que fueran amantes cuando fueron interrogados por el juez. Según la versión de la pareja, Maje y Salva hablaban de cosas íntimas y ella le dijo que se quería divorciar porque discutía mucho con su marido, y entonces él contestó que acabaría con el problema. La viuda aseguró que nunca pensó que Salvador mataría a Antonio, sino que le daría un susto, y manifestó que su amigo la protegía también e intercedía por ella en un centro hospitalario de Valencia, donde ambos trabajaban en labores de atención de enfermos.

Salvador se habría dejado llevar por sus sentimientos obsesivos hacia Maje para asesinar a cuchilladas a Antonio el 16 de agosto de 2017, según la declaración de la viuda. Tras el asesinato, la pareja dejó de verse varias semanas y en octubre retomaron su relación. El encarcelamiento de la pareja como presuntos autores del asesinato causó una gran conmoción en Novelda, localidad donde residen las familias de la víctima y de la viuda detenida.