El asesino de la mujer de Xàtiva dejó muchas pistas y su arresto puede ser inminente La autopsia ha confirmado que Isabella falleció desangrada a consecuencia del corte que sufrió en el cuello M. G. Xàtiva Jueves, 13 junio 2019, 14:09

Quien asesinó a Isabella Elan Raducanu, la vecina de Xàtiva que apareció degollada en su cama a primera hora de la tarde del pasado martes, no fue nada cuidadoso a la hora de no dejar pistas o indicios que pudieran conducir hacia su persona. «No fue la obra de un profesional», comentan fuentes cercanas a la investigación.

El hecho de que dejara una buena cantidad de indicios que los investigadores han podido ir recopilando en los últimos días hace pensar, según señalaron las mismas fuentes, que la detención del asesino de la mujer embarazada puede ser inminente. «Aunque nunca se puede dar nada por seguro en este tipo de casos, todo apunta a que más pronto que tarde será detenido», agregaron.

La autopsia, que ya se ha realizado, ha servido para confirmar que la mujer de 36 años falleció desangrada a consecuencia del corte que sufrió en el cuello.