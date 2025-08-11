Arrestados por robar lápidas de bronce del cementerio general de Valencia La Policía Nacional ha recuperado cuatro piezas funerarias, con una antigüedad de casi cien años y que tenían un valor de mercado de hasta 30.000 euros

I. C. Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 12:44

Los amigos de lo ajeno no respetan nada, ni siquiera las lápidas funerarias de aquellos que descansan ya en el cementerio general de Valencia. La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres, de 45 y 52 años, como presuntos autores de varios delitos de hurto, tras sustraer cuatro lápidas de bronce, con una antigüedad de casi cien años, del citado camposanto de la capital del Túria.

Los agentes han podido recuperar las losas hurtadas, cuyo precio de mercado oscila entre los 20.000 y 30.000 euros por cada una de las lápidas, según han informado fuentes policiales.

Para no levantar sospechas usaban el vehículo de la empresa de mármoles para la que trabajaba uno de los ladrones

Los policías tuvieron conocimiento de la sustracción de estos elementos funerarios del cementerio general de Valencia a raíz de una denuncia, en la que se informaba de la desaparición de cuatro lápidas los días 22 y 26 de julio. Las primeras investigaciones centraron las sospechas en dos hombres, uno de ellos marmolista.

Los investigadores averiguaron que los dos sospechosos habían ideado un sistema para sustraer lápidas de bronce con un alto valor económico e histórico, evitando ser descubiertos. Uno de ellos empleaba, fuera de su horario laboral, el vehículo de la empresa de mármoles para la que trabajaba a fin de no levantar sospechas. Tras hurtar las lápidas, las introducía en dicho vehículo y posteriormente, junto al segundo sospechoso, las transferían al turismo de este.

Los agentes, después de varias indagaciones, localizaron las lápidas sustraídas en un establecimiento de compra de metales de la provincia, donde los ahora detenidos las habrían vendido por un valor total de 1.988 euros.

La Policía Nacional ha detenido a los dos ladrones de lápidas como presuntos autores de cuatro delitos de hurto. Los arrestados han pasado ya a disposición judicial.