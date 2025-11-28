Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia chubascos este fin de semana en la Comunitat y señala cuándo y dónde lloverá
La administración de Doña Manolita, en Madrid. EP

Un valenciano en la cola de Doña Manolita: «Se supone que aquí nos va a tocar»

Miles de personas acuden a las administraciones de toda España para comprar Lotería de Navidad

EP

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:43

Comenta

Las colas ante la administración de loterías de Doña Manolita cumplen con su tradición un año más y una larga fila de personas aguarda a sus puertas para comprar sus décimos para el sorteo de Sorteo Extraordinario de Navidad.

Desde primera hora de la mañana, la fila se extendía por la calle del Carmen hasta la Puerta del Sol, con visitantes llegados de distintos puntos de España y turistas dispuestos a mantener la costumbre de tentar a la suerte en una de las administraciones más emblemáticas de España.

Una imagen que se ha convertido ya en una tradición más de la etapa navideña en Madrid, con colas desde hace semanas en su puerta en busca del premio Gordo el próximo 22 de diciembre.

Y es que Doña Manolita, fundada en 1904 y muy próxima a la Puerta del Sol, es una de las administraciones de lotería más famosas del país, en parte por la gran cantidad de premios que ha repartido en su más de un siglo de vida.

En declaraciones a Europa Press Televisión, un ciudadano que vive en Valencia y lleva dos horas en la cola ha explicado que no quiere irse de la capital sin hacerse con un décimo. «Se supone que aquí nos va a tocar», ha destacado.

También en la cola, otra mujer ha apuntado que ha acudido «por tradición» a Doña Manolita porque «se supone que es donde más toca» y «hay que probar» suerte. Otras acuden por primera vez, tentados por la conocida como el 'templo de la suerte'.

«Es el primer año que venimos y ¡tela¡», ha apuntado otra de las presentes, que dejará en manos de los loteros de la administración el número que jugará en el próximo sorteo.

