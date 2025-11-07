La Lotería de Navidad avisa: solo hay dos bancos autorizados para cobrar los premios de más de 2.000 euros

Jaime Vázquez García Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:27 Comenta Compartir

El sorteo de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina, y con él la esperanza de millones de personas que esperan que su número sea el agraciado con el Gordo o algún otro de los premios importantes. Sin embargo, es importante tener en cuenta ciertos aspectos para poder cobrar el premio, especialmente si el importe supera los 2.000 euros. En estos casos, no será posible cobrarlo en cualquier administración de lotería, será necesario dirigirse a un banco específico.

El próximo lunes 22 de diciembre, el tradicional sorteo repartirá millones de euros entre los afortunados. Los agraciados con el Gordo, que otorga 400.000 euros por décimo u otro premio mayor, tendrán que acercarse a una de las entidades bancarias autorizadas, que en este caso son únicamente BBVA y CaixaBank. Si el premio es inferior a 2.000 euros, puede cobrarse sin problemas en cualquiera de los 10.884 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, a partir de la tarde del mismo 22 de diciembre.

En cuanto a la tributación, es importante recordar que Hacienda se quedará con un 20% de la cantidad ganada cuando el premio supere los 40.000 euros.

Los agraciados con el Gordo de la Lotería, que reparte 400.000 euros por décimo, tributarán sobre 360.000 euros (descontando los 40.000 euros exentos), lo que implica una retención de 72.000 euros por parte de Hacienda, y el ganador recibirá 328.000 euros.

El segundo premio, de 125.000 euros por décimo, tributa sobre 85.000 euros (descontando la exención de 40.000 euros), lo que deja una retención de 17.000 euros, y el ganador se llevará 108.000 euros.

En el tercer premio de 50.000 euros, se tributará sobre 10.000 euros, dejando un impuesto de 2.000 euros, con lo que el ganador recibirá 48.000 euros. Los premios menores a 40.000 euros están exentos de impuestos.

Es importante estar bien informado para no llevarse sorpresas al cobrar los premios y saber exactamente lo que se recibirá tras la retención de Hacienda. ¡Buena suerte en el sorteo!