El Extra de Verano de la ONCE deja 15.000.000 euros en el centro comercial de una comarca donde nació uno de los dramaturgos más famosos de la historia

D. Merino Sábado, 16 de agosto 2025, 13:10 | Actualizado 13:16h. Comenta Compartir

La ONCE volvió a ser un valor seguro a la hora de repartir fortuna por el territorio nacional esta misma semana. A las ya habituales rifas del Cupón Diario, Sueldazo o Eurojackpot, se quiso sumar el último sorteo extraordinario celebrado este mismo viernes, 15 de agosto.

El sorteo del cupón Extra de Verano de la ONCE celebrado este viernes repartió en distintas localidades de nuestro país un total de 24.160.000 millones de euros, en 86 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los 15 millones del premio mayor, otros seis premiados con un millón de euros y 79 cupones más agraciados con 40.000 euros cada uno.

La mayor fortuna fue a parar al centro comercial Nevada de Armilla (Granada), municipio perteneciente a la comarca Vega de Granada donde han nacido algunos personajes ilustres como el poeta y dramaturgo Federico García Lorca. En esta localidad Manuel Alfonso Vera, vendedor desde 2003, vendió la serie agraciada con ese bote millonario de 15 millones de euros.

«Pensaba que no me jubilaría sin dar un premio, pero tampoco he pensado que fuera a dar algo tan grande», explicó anoche nada más saberlo. «Ahora mismo estoy muy nervioso, con los pelos de punta, estoy pensando en la alegría que habré dado a la familia que le haya tocado», añadió en declaraciones a la ONCE.

De hecho, el vendedor afirmó que desconoce quién es el ganador: «Por ahí caminan muchos turistas de toda España, no sé a quién se lo habré dado».

Por otro lado, la primera extracción del Extra repartió 79 cupones premiados con 40.000 euros por cupón: en Andalucía se vendieron 9 cupones, concretamente en Granada por importe de 360.000 euros por el mismo Manuel.

Además, 4 cupones premiados (hasta 160.000 euros) se fueron a Almería; 9 más a Málaga, con 360.000 euros más; cinco más en Chiclana, con 200.000 euros; otros 40.000 euros a cada cupón en Vélez-Málaga y Sanlúcar de Barrameda; y nueve cupones más en Huelva, otros 360.000 euros.

Galicia se llevó un total de 11 cupones premiados con 40.000 euros cada uno en Pontevedra (440.000 euros); y otro cupón de 40.000 euros en Ferrol. Hasta Canarias, concretamente en La Orotava volaron otros 400.000 euros en 10 cupones premiados; y otros 400.000 en Arrecife; y, finalmente, 9 cupones más premiados se vendieron en Mérida, con otros 360.000 euros repartidos.

En total, esta primera extracción repartió 15 millones de su premio mayor y 79 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, para sumar un total de 18.160.000 euros.

Estos son los números premiados en el Extra del Verano de la ONCE del viernes 15 de agosto:

Número: 12151, serie: 025. Reintegro a la última cifra: 1.

El cupón agraciado con 15.000.000 euros ha sido vendido en: PULIANAS (GRANADA).

Premios adicionales

Número: 16001, serie 087.

Número: 40519, serie 111.

Número: 47663, serie 052.

Número: 55606, serie 017.

Número: 68911, serie 101.

Número: 72019, serie 007.

Número: 81840, serie 086.

Número: 90813, serie 088.

Número: 97197, serie 079.

Número: 99418, serie 011.

Seis nuevos millonarios en España

El cupón Extra de Verano de la ONCE dejó otros 6 millones de euros con seis cupones premiados con un millón de euros cada uno. Dos de ellos fueron a parar a Cantabria, otro en Denia (Alicante); en Lugo (Galicia); en Rota (Cádiz) y en Toledo (Castilla La Mancha).

Cabe recordar que el Extra de Verano de la ONCE ha puesto en juego un premio de 15 millones de euros, y 10 premios de un millón. Además de 119 premios de 40.000€ (a las cinco cifras del número del primer premio), y 2.270 de 1.200 euros: a las cuatro últimas cifras del número del primer premio, o a las cinco del número de los 10 segundos premios.