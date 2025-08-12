Un Sueldazo de la ONCE vendido en una comarca valenciana famosa por sus fiestas deja 200.000 euros en una pequeña localidad

D. Merino Martes, 12 de agosto 2025, 12:07 Comenta Compartir

Los sorteos de la ONCE continúan demostrando que son un valor seguro a la hora de repartir fortuna por el territorio nacional practicamente a diario. Y es que al habitual premio del Cupón Diario o del Cuponazo se ha unido recientemente el archiconocido Sueldazo.

La premisa de la fortuna se ha cumplido con el Cupón Fin de Semana de la ONCE que ha dejado 200.000 euros en el municipio de Elche, en el sorteo del pasado sábado, 9 de agosto de 2025.

La encargada de repartir la suerte ha sido Raquel Morillas Abello, vendedora de la ONCE que ha repartido 10 boletos ganadores desde su punto de venta en la calle Muelle número 16, en la localidad de Santa Pola. Raquel es vendedora de la ONCE desde diciembre de 2022 adscrita a la Agencia de la ONCE en Elche.

Cabe recordar que Santa Pola pertenece a la comarca del Bajo Vinalopó en la provincia de Alicante, famoso por sus salinas, playas, gastronomía y fiestas tradicionales. Las fiestas de Moros y Cristianos son muy populares, así como las patronales de cada pueblo, con romerías y tradiciones como les Carasses de Petrer o els Nanos i Gegants de Monòver.

Estos son los números agraciados en el sorteo del Sueldazo de este sábado:

83714

Reintegro: 4

Serie: 046

Premios adicionales:

Número: 23793 Serie: 038

Número: 59837 Serie: 012

Número: 81610 Serie: 017

Número: 99176 Serie: 027

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

