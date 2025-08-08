El Cupón Diario de la ONCE deja 245.000 euros a un valenciano en una comarca famosa por su vino y su turrón

El sorteo vuelve a ser generoso con un municipio de la terreta en apenas cuestión de días

El Cupón Diario de la ONCE ha vuelto a demostrar que es un valor seguro a la hora de repartir fortuna a lo largo y ancho de la geografía nacional tras dejar por segundo día consecutivo un pellizco muy generoso en la Comunitat Valenciana. Un premio que se suma a otros recientes como en el Sueldazo o el Cuponazo que han repartido grandes cantidades de dinero en la última semana.

En el caso del Cupón Diario de la ONCE, la fortuna ha llegado gracias al sorteo del pasado miércoles, 6 de agosto, con un premio de 245.000 euros que ha tocado en Alicante. Cabe recordar que esta localidad pertenece a la comarca de Campo de Alicante, zona donde se elabora el vino Fondillón y donde también se encuentra Jijona, popular por su turrón con denominación de origen.

El culpable de repartir tal fortuna ha sido Álvaro Acevedo Lucena, vendedor de la ONCE desde marzo de 2025 en la sede de Alicante, que ha repartido desde su punto de venta situado en el Lidl El Pla en la calle Doctor Sapena, 85.

Este premio se suma a otros recientes del Cupón Diario de la ONCE como el de 175.000 euros repartido en Castellón el pasado martes 5 de agosto.

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de este miércoles 6 de agosto:

61370

Reintegros: 6 y 0

Serie: 013

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

