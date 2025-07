El Cupón Diario de la ONCE deja 1.690.000 euros en un municipio popular por sus encierros y otras cinco localidades

Sorteos ONCE ·

El Cupón Diario de la ONCE continúa demostrando que es un sinónimo de éxito al repartir por la geografía nacional decenas de premios en lo que va de semana. Precisamente los sorteos de la ONCE han demostrado que no se cansan de repartir fortuna y algunos como el Sueldazo o el Cuponazo lo demuestran con la entrega de importantes botes.

Otro de los culpables habituales de dar y regalar miles de euros es el Cupón Diario que en el sorteo del martes, 22 de julio, ha dejado 1.690.000 euros en hasta seis localidades distintas con 35 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y 34 cupones más, premiados con 35.000 euros cada uno. Entre las provincias afortunadas se encuentran Extremadura, Andalucía, Asturias, La Rioja y la Comunidad de Madrid.

En la localidad extremeña de San Vicente de Alcántara (Badajoz), se han repartido 815.000 euros, en 10 cupones, uno de ellos premiado con los 500.000 euros del premio mayor, y nueve cupones más agraciados con 35.000 euros cada uno. El responsable de tal fortuna ha sido Isidro Camello Tarriño, vendedor de la ONCE, que ha repartido 815.000 euros entre varios habitantes del pueblo.

Además, Almería ha recibido con 350.000 euros que ha repartido Antonio Manuel Castro, que vendió 10 cupones premiados, en su ruta por la capital almeriense. Castro es vendedor de la ONCE desde 2015 y ha llevado la suerte a la zona de Los Llanos de la Cañada. «Me hace feliz conocer a los agraciados y haber repartido la suerte entre los de siempre», ha declarado.

Es la primera vez que reparte un premio mayor, y Antonio admite que es «muy especial llevar tanta suerte a la zona». «Es nuestra manera de ayudar a los que nos ayudan a nosotros también» concluye el vendedor.

También ha sonreído la fortuna a la localidad sevillana de Lantejuela con un cupón premiado con 35.000 euros. A Gijón se han ido otros 350.000 euros, en 10 cupones, comercializados por Jorge Santos Gutiérrez desde su quiosco, ubicado en la Carretera del Obispo, número 44.

La Comunidad de Madrid ha recibido 105.000 euros, concretamente en San Sebastián de los Reyes, municipio popular por sus encierros que incluso compite con los de Pamplona, donde Eugenio Lucena García vendió tres cupones premiados desde en quiosco ubicado en la Calle Real, número 39.

Por último, el cupón del 22 de julio, dedicado al 40 aniversario de la Televisión de Galicia (TVG) ha dejado 35.000 euros en La Rioja.

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de este martes 22 de julio:

54082

Reintegros: 5 y 2

Serie: 035

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Historias de millonarios Así ha cambiado la vida de los premiados

Un Sueldazo de la ONCE vendido junto a una panadería le deja 200.000 euros

El Sueldazo de la ONCE dejó importantes premios en diferentes localidades y, como no podía ser de otra manera, una de ellas fue la terreta con un premio de 200.000 euros. El responsable de repartir fortuna fue José Luis Riera Romero, vendedor de la ONCE con punto de venta en la Plaza Madrid junto al Mercado y frente a Panadería Delicias, que entregó un boleto acertante con el que el ganador podrá disfrutar de una vida mucho más placentera.

Ampliar Vendedor de la ONCE, responsable de entregar el premio. ONCE

Un Rasca X10 de la ONCE vendido frente a un Mercadona deja 150.000 euros a un valenciano

El Rasca X10 dejó un pellizco económico de 150.000 euros en la Comunitat Valenciana a un único afortunado después de que rascara la papeleta y se encontrara con un pleno de aciertos.

El afortunado vendedor de la ONCE José Carlos Piñol Mena es quien ha llevado la suerte a Alicante con esos 150.000 euros de un boleto del Rasca X10 que ha vendido desde su punto de venta habitual situado en la calle Deportista Kiko Sánchez, 15, que precisamente está frente al Mercadona Condomina.

Un Rasca Megamillonario vendido junto a un popular hospital deja un premio de 10.000 euros

Los Rascas son un recurso habitual más allá de los clásicos sorteos de la ONCE. Precisamente uno de ellos, el Megamillonario, entregó un premio de 10.000 euros en Madrid. El afortunado vendedor que cambió la vida de un agraciado fue Susana García Rostra, quien comercializó el boleto ganador desde uno de sus puntos de venta, situados en la calle Godella, número 63 y en la Plaza Los Ojos de la Mezquita, s/n-, también en la zona de Villaverde y a apenas cinco minutos andando del popular hospital del 12 de octubre en la capital madrileña.

Un Sueldazo de la ONCE vendido junto a una «panadería de barrio» trae fortuna en un pequeño municipio

En Barbate, la vendedora de la ONCE María Angeles Pérez, es quien ha dado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, frente a la panadería de «su» barrio, el mismo sitio donde lleva «tres años ya, pico y pala». Pérez, vendedora desde 2018, ya sabe lo que se siente cuando se da un premio de los grandes en la ONCE. De hecho, reconoce estar «abonada» al Sueldazo, ya que ha repartido la misma suerte en dos ocasiones más, «todas donde hace falta» asegura.

Ampliar María Ángeles Pérez, vendedora de la ONCE. ONCE

«Los premios son cada uno de su padre y de su madre. Pero cada uno es una alegría inmensa, y yo sigo todos los días al pie del cañón para seguir repartiendo más», explica la vendedora. «Para mí es una satisfacción enorme. El premio es suerte, pero también es recompensa a la ilusión de todos los días. Yo sólo puedo pensar en lo feliz que hago a los premiados», concluye.

Gana más de 5 millones de euros y se entera en el bar Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad. Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.

