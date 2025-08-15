El Cupón Diario de la ONCE deja 850.000 euros en una localidad popular por sus playas, un conocido municipio valenciano y otras siete provincias

D. Merino Viernes, 15 de agosto 2025, 16:23 Comenta Compartir

El Cupón Diario de la ONCE ha vuelto a demostrar que es un valor seguro a la hora de repartir fortuna a lo largo y ancho de la geografía nacional gracias a la cantidad de premios que reparte de forma habitual y si no que se lo digan a la decena de afortunados de esta semana. Una dinámica que va en consonancia a la de otras rifas conocidas como el Cuponazo o el Sueldazo, ambos celebrados de viernes a domingo respectivamente, que dejaron miles de euros por el territorio.

En el caso del Cupón Diario de la ONCE ha repartido 850.000 euros entre varias localidades de nueve Comunidades Autónoma con el sorteo del pasado miércoles 13 de agosto con 11 cupones premiados, uno de ellos con 500.000 euros, y los otros 10 con 35.000 euros cada uno.

El premio mayor lo ha dejado Emilio Fernández, vendedor de la ONCE en Padul (Granada), con un cupón con la serie premiado con 500.000 euros, a través del TPV por el que el cliente elige el número que quiere jugar.

Emilio Fernández, vendedor de la ONCE desde febrero de 2021, ha traído la suerte a esta localidad de Granada dejando el premio mayor del Cupón Diario del sorteo de 13 de agosto desde su punto de venta situado en el kilómetro 144 de la Carretera de Sierra Nevada/Costa Tropical.

Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma más agraciada con otro premio de 35.000 euros que ha dado el agente vendedor Miguel José Cayuela en Isla Cristina (Huelva), dejando en la Comunidad un total de 535.000 euros en premios.

En Logroño (La Rioja), Pilar Baltanas dejó también un cupón premiado con 35.000 euros. Los demás cupones premiados han ido a parar a Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha), Los Cristianos (Islas Canarias), Islas Baleares, Salamanca (Castilla y León), Vigo (Galicia), Benidorm (Comunidad Valenciana) y Figueres (Cataluña), además de haber un acertante a través de Juegos ONCE.

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de este miércoles 13 de agosto:

07777

Reintegros: 0 y 7

Serie: 014

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

