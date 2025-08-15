El Extra de Verano de la ONCE premia con 15 millones de euros a un único jugador: resultados del sorteo

A. Pedroche Viernes, 15 de agosto 2025, 21:57 | Actualizado 22:24h. Comenta Compartir

El Sorte del Extra de Verano de la ONCE que ha tenido lugar este viernes, 15 de agosto, ha repartido fortuna por toda la geografía española. Se trata de un primer premio de 15 millones de euros y otros quince premios adicionales valorados en un millón. Grandes cantidades de dinero que cambian por completo la vida de los acertantes.

El primer premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025, dotado con 15 millones de euros, ha sido para el número: 12151, serie 025. Reintegro a la primera cifra: 1. Reintegro a la última cifra: 1

Los premios adicionales del Sorteo Extra de Verano de la ONCE, dotados con un millón de euros, han recaído en los números:

Número: 16001, serie 087

Número: 40519, serie 111

Número: 47663, serie 052

Número: 55606, serie 017

Número: 68911, serie 101

Número: 72019, serie 007

Número: 81840, serie 086

Número: 90813, serie 088

Número :97197, serie, 079

Número: 99418, serie 011

Lista de premios

Con un primer premio de 15.000.000 euros a las cinco cifras y serie. También, se reparten 119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras y 1.080 premios de 1.200 € a las últimas cuatro cifras del primero. Además, se reparten premios de 120 euros, de 12 euros y de 6 euros.

Y por si fuera poco, 10 premios adicionales de 1.000.000 euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas y 1.190 premios de 1.200 € a las cinco cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

Premios del Extra de Verano de la ONCE

1 premio de 15.000.000 € a las 5 cifras y serie.

119 premios de 40.000 € a las 5 cifras.

1.080 premios de 1.200 € a las 4 últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las 3 últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las 2 últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

Premios números adicionales

10 premios de 1.000.000 € a las 5 cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

1.190 premios de 1.200 € a las 5 cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

(Recuerde que sólo los canales oficiales de la ONCE son válidos para la comprobación de premios)

Historias de los ganadores

Millones de personas juegan en todo el mundo a la lotería, el Euromillones y otros sorteos en busca de un golpe de suerte que les cambie la vida. Muchos consiguen un premio, pero sólo unos pocos logran hacerse millonarios. De estos, la mayoría prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público. Son historias de buena y mala suerte. Para algunos es un sueño cumplido y para otros, el inicio de una pesadilla. Estas son algunas de ellas.

Gana tantas veces que la ponen bajo investigación

Amelia Barnham tiene 69 años, es trabajadora financiera, abuela y madre de tres hijos, y su historia es de lo más rocambolesca. Ha ganado tantas veces a la lotería en el Reino Unido que la han puesto bajo investigación. El pasado 3 de febrero ganó 800 libras y aún no ha logrado cobrarlas.

El nuevo operador del juego HotPicks envió a un detective a su casa y le exigieron que demostrara su identidad. «Esto me estresó mucho y estoy furiosa por la investigación. Me hicieron sentir como una criminal», lamenta Amelia.

El motivo de las sospechas es su reiterada buena suerte. Amelia gasta 60 libras a la semana en billetes de lotería y ha ganado pequeños premios varias veces por un total de 23.600 libras.

Gana un millón y sigue trabajando

Hay a quien un premio millonario no le cambia la vida. Es el caso de Alex Best, un joven de 23 años que ganó en 2019 un millón de libras (1,2 millones de euros) en el Euromillones y decidió seguir trabajando.

«Me quedé mirando la pantalla, leyendo cada letra y número una y otra vez para asegurarme de que fuera cierto. Estaba temblando como una hoja», recuerda.

El afortunado muchacho trabajaba en el parque temático Flamingo Land de Leeds por 10 libras la hora. El joven demostró una sólida ética de trabajo y decidió mantenerse en la misma ocupación pese a recibir el premio millonario.

Asesinado tras ganar a la lotería

Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal (Cáceres), ganó un premio millonario en la lotería hace ocho años. El pasado 8 de marzo de 2024, su cadáver apareció con signos de violencia en una zona rural en el término municipal. El hombre llevaba desaparecido desde el 27 de enero.

El dinero fue en este caso una sentencia de muerte para Vicente. El alguacil de la localidad ha confesado que lo estranguló. La Guardia Civil le imputa los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. El principal móvil del crimen parece ser el económico, ya que el detenido robó 2.000 euros que la víctima había sacado del banco el día de su desaparición.

