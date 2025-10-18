El Cupón Diario de la ONCE premia con 1.050.000 euros a una comarca popular por su aceite de oliva, una localidad del norte y otras dos provincias

D. Merino Sábado, 18 de octubre 2025, 13:12 Comenta Compartir

El Cupón Diario de la ONCE ha vuelto a ser sinónimo de éxito para un grupo de afortunados de la geografía nacional en una semana casi histórica para uno de los sorteos más míticos del panorama. Y es que a los 1.550.000 euros de premio de hace dos días, le sigue de forma consecutiva otro bote de más de un millón.

Precisamente en el sorteo del miércoles, 15 de octubre, se ha cumplido esta premisa al dejar 1.050.000 euros entre localidades de Andalucía, Cataluña, Canarias y Euskadi, en 30 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

En Andalucía, este cupón ha repartido 630.000 euros en premios mayores entre las localidades de Alhaurín el Grande (Málaga), El Rubio (Sevilla) y Villanueva de la Reina (Jaén). La localidad más afortunada resultó ser la malagueña Alhaurín el Grande con 280.000 euros en premios por ocho cupones premiados que vendió Mercedes López a las puertas de un bar de la localidad malagueña.

En El Rubio, en la comarca de Estepa popular por su producción de aceite de oliva, José Marín vendió cinco cupones en el centro de la localidad sevillana. El mismo premio repartió José Carrillo en el municipio de Villanueva de la Reina, en la comarca de la campiña jiennense, con 175.000 euros en premios. En total la ONCE ha repartido 630.000 euros entre las tres provincias andaluzas.

El resto de los premios importantes de este sorteo se han repartido entre Cataluña, agraciada con 350.000 euros; Canarias y Euskadi, con 35.000 euros cada una.

Estos son los números premiados en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este miércoles:

38195

Reintegros: 3 y 5

Serie: 031

Cabe recordar que el Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

