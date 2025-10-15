El Cupón Diario de la ONCE premia con 1.550.000 euros a un municipio popular por sus palacios, una localidad valenciana y un pequeño pueblo

D. Merino Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:11 Comenta Compartir

El Cupón Diario de la ONCE ha vuelto a demostrar que es sinónimo de éxito cada semana con la entrega de un gran bote esta misma semana. No en balde este sorteo se celebra de lunes a jueves y suelen ser un valor seguro a la hora de repartir premios a lo largo y ancho de la geografía nacional. A esto hay que sumarle que el pasado fin de semana varios agraciados ganaron un Sueldazo de 240.000 euros.

Precisamente este martes, 14 de octubre, se ha cumplido la premisa al dejar 1.550.000 euros entre localidades de Extremadura, Comunitat Valenciana y Asturias, en 31 cupones premiados, uno de ellos con los 500.000 euros del premio mayor, y 30 cupones más, agraciados con 35.000 euros cada uno.

En la localidad cacereña de Trujillo, popular por sus palacios de la Plaza Mayor, el vendedor de la ONCE Miguel Nieto Lozano ha repartido 815.000 euros, en 10 cupones premiados, uno de ellos con los 500.000 euros del premio mayor, y nueve cupones más, agraciados con 35.000 euros cada uno.

Como no podía ser de otra manera, otro pellizco ha ido a parar a la Comunitat Valenciana. Concretamente de 455.000 euros repartidos en 13 cupones premiados; mientras que Asturias ha sido agraciada con 280.000 euros, en ocho cupones premiados, vendidos en El Berrón por José Manuel Álvarez Cruz. Una localidad de apenas 3.000 habitantes del norte de España.

Estos son los números premiados en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este martes:

65650

Reintegros: 6 y 0

Serie: 018

Cabe recordar que el Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.