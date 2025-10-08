El Sueldazo de la ONCE deja 2.000.000 euros en un municipio valenciano popular por sus fiestas y otros dos pueblos de apenas 3.000 vecinos

D. Merino Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:07 Comenta Compartir

El Sueldazo de la ONCE del fin de semana ha vuelto a demostrar que es un valor seguro a la hora de repartir fortuna a lo largo y ancho de la geografía nacional. Pese a que solo se celebra a lo largo de dos días en toda la semana, son más que suficientes para cambiar la vida de varios agraciados. Y si no que se lo digan a los acertantes de los sorteos de los días 4 y 5 de octubre.

La ONCE continúa repartiendo grandes premios en una semana mágica en la que el Cupón Diario también dejó 2.260.000 euros entre seis localidades. Así, el Cupón del Fin de Semana cumplió con su premisa de la buena suerte en tres provincias diferentes de España. Concretamente, en la localidad lucense de Meira ha dejado un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, en el sorteo del domingo, 5 de octubre.

Daniel José López Legaspi es el vendedor de la ONCE que ha dado este Sueldazo, en un cupón agraciado con el premio mayor, y 20.000 euros más en un cupón premiado con esta cantidad, en su ruta de venta por Meira. En total, Daniel José ha repartido en esta localidad 1.520.000 euros.

Villanueva de la Concepción (Málaga) ha recibido otro Sueldazo, esta vez de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros, de manos de la vendedora de la ONCE María Rabaneda que comercializó la serie agraciada con esa cantidad correspondiente al sorteo del sábado 4 de octubre.

Rabaneda, que es vendedora de la ONCE desde 2023, ha dado la suerte a un vecino del municipio de la comarca de Antequera: «Lo primero que hago cada día es ver si he dado algún premio y estaba mañana estaba muy nerviosa. Estoy muy contenta, es una alegría muy grande. Es un orgullo arreglar la vida de una familia la verdad es que sí».

El tercer Sueldazo, también de 2.000 euros al mes durante 10 años, ha ido a parar a la Comunitat Valenciana. En Albaida (Valencia) el vendedor de la ONCE Juan Eduardo Tello ha sido el responsable de repartir suerte a un agraciado. Cabe recordar que la localidad valenciana es muy popular por sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, en honor a la patrona la Mare de Déu del Remei.

Números premiados en el Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE

Este es el número ganador en el Sueldazo del sábado 4 de octubre:

79872

Reintegro a la última cifra: 2

Serie: 002

Otros premios adicionales:

Número: 06294, serie 053

Número: 42810, serie 041

Número: 61635, serie 054

Número: 87023, serie 051

Este es el número ganador en el Sueldazo del domingo 5 de octubre:

Número: 26547, serie: 002. Reintegro a la última cifra: 7.

Premios adicionales

Número: 35573, serie 004.

Número: 36390, serie 028.

Número: 82038, serie 040.

Número: 86437, serie 036.

Cabe recordar que el Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.