El Cupón Diario de la ONCE deja 2.260.000 euros en un municipio popular por sus bodegas, una localidad conocida por el carnaval y otras cuatro provincias

El Cupón Diario de la ONCE ha vuelto a demostrar que es un valor seguro a la hora de repartir fortuna a lo largo y ancho de la geografía nacional. No en balde, gracias a los sorteos de cada semana decenas de agraciados pueden dar un giro radical a su vida. Buena muestra de ello la dan algunas rifas como el Cuponazo o el Sueldazo que permiten llevarse grandes cantidades de premios.

Otro de los sospechosos habituales de repartir éxito es el mencionado Cupón, que precisamente ha cumplido con la premisa esta semana. Y es que ha repartido 1.270.000 euros en el sorteo del miércoles, 1 de octubre, entre localidades de Extremadura, La Rioja, Andalucía y Castilla y León, en 23 cupones, uno de ello agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y 22 cupones más, premiados con 35.000 euros, en el sorteo del miércoles, 1 de octubre.

Badajoz ha recibido 780.000 euros de este sorteo, en nueve cupones, uno de ellos premiado con 500.000 euros, y ocho cupones más agraciados con 35.000 euros cada uno. José Antonio Gómez Montes, vendedor de la ONCE desde el año 2021, es quien ha dado la suerte a Badajoz desde el quiosco situado en la Avenida Carolina Coronado, junto a la estación de Renfe. Precisamente esta localidad es famosa por sus carnavales y el concurso oficial de murgas.

La Rioja ha recibido premios por valor de 315.000 euros, en nueve cupones premiados, que comercializó en Logroño José Antonio Aguilera Calvo desde su quiosco, sito en la Plaza Fuente Murrieta, número 1. Cabe recordar que este municipio es muy popular por sus bodegas y un vino de calidad y denominación de origen. En Andalucía, el sorteo del 1 de octubre ha repartido 140.000 euros; y en Castilla y León ha dejado 35.000 euros.

La fortuna no ha terminado aquí. El Cupón Diario también ha repartido 990.000 euros entre localidades de Cataluña, Galicia y Andalucía, en 15 cupones, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y 14 cupones más, premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del martes, 30 de septiembre.

El Vendrell, en Tarragona, ha recibido 815.000 euros de este sorteo, en 10 cupones premiados, uno de ellos con 500.000 euros y nueve cupones más, agraciados con 35.000 euros cada uno. Juan Carlos Moreno es el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a El Vendrell, desde su punto de venta situado en la calle Doctor Robert, número 1.

A Galicia han llegado 105.000 euros de este sorteo, en tres cupones premiados que ha comercializado el vendedor de la ONCE Marlon Pereira Igino en su ruta de venta en Santa Cruz-Oleiros. También ha dejado 70.000 euros en Andalucía.

Resultados del sorteo del Cupón Diario de la ONCE

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de la ONCE del miércoles 1 de octubre:

Número: 79483

Reintegro 7 y 3

Serie: 025

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de la ONCE del martes 30 de septiembre:

49705

Reintegro: 4 y 5

Serie: 004

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

