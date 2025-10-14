El Sueldazo de la ONCE deja 240.000 euros en Valencia y otras dos localidades del sur de España

D. Merino Martes, 14 de octubre 2025, 21:07 Comenta Compartir

Los sorteos de la ONCE han vuelto a demostrar que son un valor seguro a la hora de repartir fortuna a lo largo y ancho de la geografía nacional. En esta ocasión, ha sido de la mano del Sueldazo del Fin de Semana, pero de lunes a viernes también se reparten grandes premios con otras rifas como el Cupón Diario o el Eurojackpot.

Precisamente el Sueldazo de los sorteos de los días 11 y 12 de octubre ha dejado 2.000 euros al mes durante 10 años en localidades de Almería, Valencia y Sevilla.

En Almería, la vendedora afiliada a la ONCE María Molina ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, en el sorteo del sábado, 11 de octubre. Molina ha dado la suerte desde su quiosco de la Avenida de la Estación. Pero no contenta con eso, Molina ha dejado la suerte en casa, concretamente en la de su madre. «Qué alegría más grande el poder solucionarle la jubilación -dice, emocionada-. Estoy muy contenta, no se puede explicar lo que significa para mí. Es justo el año de nacimiento de mi madre y por eso siempre llevamos ese número, y mira cuánta suerte ha dado». María tuvo que dejar la fisioterapia por problemas con la muñeca, pero no le tiembla la mano a la hora de repartir premios: es el tercero mayor que da desde que entró en la ONCE. «Es un orgullo grandísimo, de verdad es que sí» concluye la vendedora, al borde de las lágrimas.

El sorteo del 11 de octubre ha dejado en Valencia otro Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que ha dado la vendedora de la ONCE María del Mar Lucas Morcillo.

Por su parte, cupón del domingo 12 de octubre, dedicado a las Fiestas del Pilar, ha dejado un tercer Sueldazo, también de 2.000 euros al mes durante 10 años en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, de manos del vendedor de la ONCE Diego Campos López.

Números premiados Sueldazo de la ONCE

Estos son los números premiados en el Sueldazo de la ONCE del 11 de octubre:

Número: 89777, serie: 007.

Reintegro a la última cifra: 6.

Premios adicionales

Número: 32260. Serie: 048

Número: 43548. Serie: 047

Número: 76924. Serie: 007

Número: 85417. Serie: 002

Estos son los números premiados en el Sueldazo de la ONCE del 12 de octubre:

Número: 89777, serie: 007.

Reintegro a la última cifra: 6.

Premios adicionales

Número: 32260. Serie: 048

Número: 43548. Serie: 047

Número: 76924. Serie: 007

Número: 85417. Serie: 002

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

