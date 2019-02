Un zoo ofrece poner el nombre de un ex a una cucaracha y ver cómo una suricata la devora en San Valentín El centro dice que es el regalo perfecto para quien necesita cerrar un ciclo de una relación terminada AFP Martes, 12 febrero 2019, 15:28

¿Nadie con quien compartir chocolates, flores o una cena romántica? Un zoológico en Texas ofrece a solteros la posibilidad de bautizar una cucaracha con el nombre de un ex y luego ver cómo un suricato se la come frente a una cámara en el día de San Valentín. La campaña del Zoológico de El Paso se llama 'Quit Bugging Me!!!', que quiere decir 'Deja de molestarme', pero es también un juego de palabras pues 'bug' significa bicho.

El zoológico dice que esa cucaracha es el regalo perfecto de San Valentín para quien necesita cerrar un ciclo de una relación terminada. Explicó que a cada cucaracha se le asignará un nombre y que el momento del banquete será transmitido por Facebook el 14 de febrero, día de San Valentín y de los enamorados.

El Zoo precisó que serán usadas cucarachas silbadoras de Madagascar. «Las criamos aquí en el zoológico con fines de alimentación», indicó Sarah Murphy, especialista en educación del zoológico, a la emisora local ABC.