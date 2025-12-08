El popular villancico que tomó su nombre de una pelea de taberna del siglo XVI: letra e historia de la Marimorena La letra surgió años más tarde, en 1702, y se convirtió en uno de los cánticos preferidos en todo el país

Villancicos en la plaza de la Virgen de Valencia, en una imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:14

«Ande, ande, ande, la Marimorena» es uno de los villancicos más coreados cada Navidad, pero pocos conocen que su nombre proviene de una monumental bronca en una taberna madrileña del siglo XVI. En 1579, una pelea en la Cava Baja entre soldados y taberneros acabó en juicio, y la protagonista de aquella trifulca pasó a la historia dando nombre tanto a la expresión «armarse la marimorena» como, posiblemente, a este alegre cántico navideño.

María la morena, la tabernera que se hizo leyenda

En el Madrid de los Austrias existía una taberna en la Cava Baja regentada por Alonso de Zayas y una mujer llamada María, conocida como «la Morena» o María Morena. El establecimiento era famoso por la calidad de sus vinos, que atraía a clientes selectos de la corte y funcionarios de alto rango.

María era localmente famosa por su fuerte carácter, acostumbrada a lidiar con clientes conflictivos sin achantarse ante nadie. Guardaba celosamente sus mejores caldos para la clientela más distinguida, una práctica común en la época pero que no sentaba bien a todo el mundo.

La bronca que hizo historia

Cuando un grupo de soldados sedientos exigió que se les sirviese el mejor vino del local, los taberneros se negaron rotundamente. Aquellas reservas estaban destinadas a nobles y miembros de la corte, no a la soldadesca. La negativa desató una batalla campal en la que María repartió golpes como ninguno, con el apoyo de sus clientes habituales.

La bronca fue tal que el matrimonio acabó llevado a juicio, un proceso que popularizó la expresión «armarse la marimorena» para referirse a cualquier pelea o altercado de proporciones.

La segunda versión Otra versión apunta a que una ceremonia de corte religioso en el convento de San Francisco (en Madrid) fue entorpecida por zambombas y tambores, vítores y panderetas provenientes de la taberna Cava Baja. Se supone que entre el grupo de alborotadores se encontraba María Morena. Sea como sea, la expresión «armar la marimorena» sí parece haber surgido de un acontecimiento en Madrid, hace siglos y en una taberna.

El villancico nació en 1702

Casi dos siglos después de aquella legendaria pelea, surgió el villancico que hoy conocemos. Su autoría permanece en el anonimato, como ocurre con muchos cantos populares de origen tradicional, y el origen de esta versión se sitúa en el año 1702. Lo fascinante es que la «Marimorena» del villancico se refiere a la Virgen María, conocida en algunos lugares como «La Moreneta» por su tez oscura, especialmente en Montserrat.

Aunque la canción tiene un significado religioso, es muy probable que el pueblo del siglo XVIII estableciera conexiones con la famosa tabernera. La cultura popular española ha tendido históricamente a mezclar lo sagrado y lo profano, y la coincidencia de nombres facilitó que ambas «marimorenas» se fusionaran en el imaginario colectivo.

El villancico se consolidó como uno de los más populares en España durante el siglo XVIII, época dorada del género. Su ritmo alegre y pegadizo lo convirtió en protagonista de celebraciones navideñas, donde familias enteras lo cantan sin sospechar que están evocando, quizás sin saberlo, aquella épica batalla tabernaria del Madrid de los Austrias.

Letra del villancico

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande, ande que es la Nochebuena.

En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna

la Virgen y San José, y el Niño que está en la cuna.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande, ande que es la Nochebuena.

Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena

en el portal de Belén la Virgen es panadera.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande, ande que es la Nochebuena.

Un pastor comiendo sopas en el aire divisó

un ángel que le decía ha nacido el Redentor.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande, ande que es la Nochebuena.

De Oriente salen tres Reyes para adorar al Dios Niño

una estrella les guiaba para seguir el camino.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande, ande que es la Nochebuena.

A esta puerta hemos llegado

cuatrocientos en cuadrilla

si quieres que nos sentemos

saca cuatrocientas sillas.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande, ande que es la Nochebuena.

Saca una para mi

y otra «pa» mi compañero

y los que vengan detrás

que se sienten en el suelo.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande, ande que es la Nochebuena.

En el portal de Belén

han entrado los ratones

y al bueno de San José

le han roido los calzones.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande, ande que es la Nochebuena.

En el Portal de Belén hay un hombre haciendo gachas

con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande, ande que es la Nochebuena.

Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece,

se ha metido en el Portal y en Su rostro resplandece.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande, ande que es la Nochebuena.

En el Portal de Belén hacen Luna los pastores

para calentar al niño que ha nacido entre las flores.

Ande, ande, ande La Marimorena

Ande, ande, ande que es la Nochebuena

