Los turistas españoles necesitarán pagar un visado obligatorio para viajar a Reino Unido Quienes planeen una escapada en Semana Santa o Pascua a este destino no podrán entrar sin haber tramitado el documento

M. Hortelano Valencia Lunes, 31 de marzo 2025, 10:55 Comenta Compartir

Si estás pensando en hacer una escapada a Londres, Liverpool, Edimburgo o cualquiera de las ciudades del Reino Unido, aprovechando las vacaciones de Semana Santa ... o Pascua, no podrás aterrizar en el aeropuerto de destino si antes no has completado la solicitud de visado que el país comenzará a exigir en los próximos días a todos los turistas españoles. Así que antes de comprar tu billete de avión, lee bien las condiciones que serán necesarias para el viaje. En concreto, el Gobierno de Reino Unido requerirá de una Autorización Electrónica de Viaje (ETA son sus siglas en inglés) para que todos los visitantes de los países europeos puedan cruzar sus fronteras. Y lo hará cinco años después del Brexit, que supuso su salida de la Unión Europea. Sin el permiso obligatorio, que se debe solicitar con anterioridad, las autoridades británicas impedirán el viaje de quien desee acceder.

El visado tendrá, además, un coste económico de 10 libras esterlinas (unos 12 euros) para cada solicitante. Según el gobierno británico, que desde el Brexit establece sus propias reglas de entrada y salida, la ETA fortalece la seguridad y con un sistema de inmigración digital «más ágil, rápido y seguro para los millones de personas que ingresan al Reino Unido cada año», apuntan desde el gobierno británico en un comunicado. El visado comenzará a ser obligatorio en unos días. De hecho, ya puede solicitarse en la web del gobierno británico para entradas a partir del día 2 de abril de 2025, que es la fecha en que comenzará a ser obligatorio. Se solicita de manera electrónica, una persona lo puede solicitar para otras. Los bebés y niños también necesitan este visado. La embajada de Reino Unido alerta de la proliferación de páginas web que aplican cargos más elevados por solicitar el visado para los visitantes y cobran más de las 10 libras que cuesta, por los servicios que prestan. Por eso, lo más sencillo es descargarse la aplicación (UK ETA app), para solicitar el permiso, abonarlo y conservarlo en el teléfono para la llegada al puerto o aeropuerto de entrada. ¿Qué necesitas para el visado a Reino Unido? 1 -Descargarse la app de UK ETA o hacerlo desde la web del gobierno británico 2 -Nos requerirán los datos de nuestro pasaporte. No valen copias ni fotocopias. Hay que tener el documento físico a mano. 3 -Será necesario tener acceso a una cuenta de correo electrónico para revisar el e-mail que nos llegue. 4 -Tener disponible un método de pago válido (Visa, Mastercard, American Express, JCB, Apple Pay o Google Pay) para abonar la tasa de 10 libras. 5 -Una foto reciente o hacernos una con la cámara de nuestro teléfono 6 -Rellenar el cuestionario con la información que nos requiera el país y responder a las preguntas que se hacen en estos casos. Como curiosidad, los viajeros que entren en el Reino Unido antes del día 2 de abril de 2025 y que permanezcan más allá de esa fecha para una estancia de corta duración no necesitan esta autorización. Noticia relacionada Reino Unido comienza el registro 'on line' para viajar al país, que será obligatorio en abril El sistema funcionará de forma similar al ESTA de Estados Unidos y cualquier visitante deberá presentarla al entrar al país a partir del 2 de abril. Tanto turistas como personas que viajen por trabajo o para visitar a un familiar. La aprobación del visado quedará en manos del Ministerio del Interior británico y quedará vinculada digitalmente al pasaporte del viajero durante un plazo de dos años o hasta que nuestro pasaporte caduque (si es antes de ese plazo). , la autorización electrónica garantiza el proceso de controles de seguridad antes de que las personas inicien su viaje al Reino Unido, «lo que contribuye a evitar abusos de nuestro sistema de inmigración» dice el gobierno británico. Cada solicitud permitirá realizar múltiples viajes al Reino Unido para estancias de hasta 6 meses cada vez, durante un período de 2 años o hasta que expire el pasaporte del titular. Quienes se desplacen para trabajar o estudiar necesitan otro tipo de visado, así como quienes ya residen legalmente en el Reino Unido y tienen el «settled» o el «pre-settled status», el «indefinite leave to remain» o un visado de residencia o autorización de residencia, que no necesitan la autorización electrónica de viaje. ​La ETA se puede solicitar a partir del día 5 de marzo de 2025. La solicitud se hace exclusivamente por vía telemática a través de la página web del Gobierno británico.

