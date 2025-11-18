La infusión antiinflamatoria que ayuda a deshinchar y mejora las defensas

Tamara Villena Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 01:16 Comenta Compartir

Las infusiones son una de las opciones más saludables para incorporar a nuestra rutina y ayudar a cuidar nuestro organismo con pequeños gestos. Se trata de bebidas naturales que están cargadas de beneficios y que pueden ayudarte a obtener resultados más evidentes a la hora de perder peso. Eso sí, hay que tener claro que no son productos milagrosos y no deben considerarse como tal, sino como un complemento efectivo a una buena alimentación y deporte habitual.

La clave está en mantener tus platos basados en ingredientes naturales y, si puede ser de temporada, intentando que cada una de tus comidas tenga el máximo número de nutrientes posible. Después, a eso hay que añadirle pequeños complementos que hagan más sencillo no recurrir en tu día a día a antojos u opciones poco saludables, y por eso las infusiones son perfectas para ayudarte a mantener tu rutina.

Hay muchas opciones en el mercado y a muy buen precio, con resultados diferentes según los beneficios que busques. Una bebida perfecta para cuidar la figura es la infusión de escaramujo y flores de hibisco, una bebida ideal para beber después de las comidas y evitar la pesadez, favoreciendo la digestión y evitando molestias como los gases o la acidez. Además de combatir la hinchazón, también ayuda a reducir la retención de líquido, que suele ocasionar un aumento de volumen.

Tomar esta bebida ahora durante los meses más fríos también es una buena forma de mejorar los resfriados, ya que contiene vitamina C y antioxidantes, por lo que fortalece las defensas del organismo. Otro punto por el que vale la pena tener esta infusión en la despensa es porque regula el tránsito intestinal y tiene propiedades antidiarreicas.

Además de ayudarte a relajar la fatiga y desestresar, esta infusión es muy rica en flavonoides, que gracias a su poder antioxidante cuidan la salud cardiovascular, combaten el envejecimiento y ayudan a desinflamar. En concreto, su contenido en tilirósido es muy efectivo para controlar el peso y evitar la acumulación de grasa, ayudando a acelerar el metabolismo.