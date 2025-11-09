Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El consumo de suplementos alimenticios ha aumentado en los últimos años. Fotolia

La OCU advierte del riesgo de incluir complementos alimenticios en la dieta

La Organización de Consumidores y Usuarios recuerda en qué casos no es recomendable optar por este tipo de suplementos para la alimentación

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:39

Llevar una alimentación sana es más sencillo de lo que puede parecer si no estás acostumbrado a seguir unos hábitos de vida saludables, entre los que nunca puede faltar hacer deporte de forma frecuente. No se trata de controlar al detalle todas tus comidas o calorías, sino de que tus platos sean equilibrados y basados en ingredientes de calidad y lo más naturales posibles.

Si consigues que la gran mayoría de tus comidas semanales sean así, lo más normal es que tu ingesta nutricional sea la adecuada. No obstante, en ocasiones las prisas, nuestro ritmo de vida, o simplemente nuestros gustos a la hora de comer, hacen que no tomemos todos los nutrientes que necesitamos o que nos dejemos de lado algunos ingredientes recomendables para nuestro organismo.

Ahí es donde puede ser interesante consultar con el especialista si nos hace falta algún complemento alimenticio o no, en lugar de tomarlos por cuenta propia como es habitual ver en redes sociales. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que tomarlos si ya se sigue una buena alimentación, supone «un coste innecesario en la gran mayoría de los casos» y apunta la cantidad de más que se pierde: un gasto medio anual de 139 euros al año.

«Una dieta variada, rica en productos frescos, sobre todo de origen vegetal, y combinada con hidratos de carbono integrales, ya incluye todos los nutrientes básicos», recuerda la OCU, que en una reciente encuesta ha revelado que el consumo de estos suplementos ha subido en España.

Los complementos alimenticios más populares son los elaborados a base de vitaminas (85% de quienes toman algún complemento), proteínas (53%) y probióticos (45%). También los hay con ácidos grasos esenciales, aminoácidos, algas o plantas. De hecho, uno de cada dos productos señalados en la encuesta se comercializa mezclado con algún tipo de extracto de hierbas como el ginseng, el aloe vera o la soja.

Entre los principales motivos para tomar un complemento destacan tres: aumentar la energía y la vitalidad (64% de quienes los consumen), reforzar la ingesta de vitaminas (49%) y fortalecer el sistema inmunológico (47%). Asimismo, hasta un 31% los consume sin consultar con un profesional sanitario, «un riesgo para la salud en mujeres embarazadas o que están dando el pecho, para personas con alguna dolencia hepática o renal o, simplemente, para quien se está medicado, por sus posibles interacciones y efectos no deseados», advierte la OCU.

