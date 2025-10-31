La infusión con efecto drenante y depurativo de la que todo el mundo habla en redes sociales: «Os va a cambiar la vida literalmente» Utilizada desde tiempos antiguos, destaca por su riqueza en minerales como el silicio, potasio y flavonoides

Cuando queremos perder peso siempre nos llenamos de buenos propósitos que, al principio, parece que se van cumpliendo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas ganas y ese compromiso con la dieta acaba desvaneciéndose. Nos gana la apatía y el aburrimiento. Lo más difícil es ponerse en camino y mentalizarse de que verdaderamente quieres perder peso y que harás todo lo necesario para conseguirlo.

En este sentido, la fuerza de voluntad será la mayor aliada. Y aunque cabe recordar que las dietas no son milagrosas, que la predisposición genética también juega un papel importante y que siempre hay que consultar con un médico o un profesional nutricionista para que nos guíe y controle en este proceso, apostar por una alimentación saludable y equilibrada, rica en proteínas, vitaminas y fibra para conseguir el tan ansiado déficit calórico que nos haga adelgazar es vital.

Para perder peso no existe ningún secreto. Hay que seguir una dieta equilibrada que aporte menos calorías de las que gastamos y hacer ejercicio de manera regular. A partir de eso, al plan podemos añadirle otras medidas y una opción muy natural es tomar infusiones a base de plantas.

Entre todas ellas, hay una de la que todo el mundo está hablando en redes sociales. Se trata de la infusión de cola de caballo. Es una planta medicinal conocida por sus múltiples beneficios para la salud. Utilizada desde tiempos antiguos, destaca por su riqueza en minerales como el silicio, potasio y flavonoides. Es valorada especialmente por sus propiedades diuréticas, remineralizantes y antioxidantes, que la convierten en un complemento natural ideal para mejorar la salud ósea, renal y capilar.

Según explica la usuaria de TikTok Valeria Montoya, esta infusión es perfecta para el típico día «que te sientes súper inflamado, súper hinchado porque has comido fuera o cualquier cosa y sientes que has retenido muchos líquidos, sobre todo en la cara». Esta infusión, lo que hace es ayudarte a deshincharte gracias a su propiedades diuréticas: «Me lo noto especialmente en el abdomen», asegura.

Sin embargo, explica que tampoco es bueno abusar de esta infusión, sino únicamente tomarlo aquellos días en los que uno se siente especialmente hinchado o inflamado. «Os va a cambiar la vida literalmente», asegura.

Los principios activos de la cola de caballo explican su eficacia terapéutica:

- Silicio: esencial para fortalecer huesos, uñas, cabello y tejidos conectivos.

- Flavonoides: potentes antioxidantes que combaten el envejecimiento celular.

- Potasio: mineral que favorece la eliminación de líquidos y toxinas.

- Saponinas: compuestos con efecto antiinflamatorio y diurético.

Beneficios de la cola de caballo

1. Favorece la salud ósea: Gracias a su alto contenido en silicio, la cola de caballo ayuda a reforzar la densidad ósea, siendo útil como complemento en la prevención de enfermedades como la osteoporosis.

2. Propiedades diuréticas: Es uno de los diuréticos naturales más potentes. Estimula la producción de orina, lo que ayuda a combatir la retención de líquidos, edemas y a prevenir infecciones del tracto urinario.

3. Fortalece cabello y uñas: El silicio también actúa sobre los tejidos queratínicos, por lo que su consumo o uso tópico contribuye a fortalecer el cabello, estimular su crecimiento y reducir la caída. También fortalece las uñas frágiles y quebradizas.

4. Mejora la salud de la piel: Sus antioxidantes y minerales favorecen la regeneración celular, ayudan a reducir la inflamación y estimulan la producción de colágeno. Por ello, la cola de caballo se emplea en tratamientos naturales para mejorar el aspecto de la piel.

5. Puede ayudar en la pérdida de peso: Gracias a su efecto drenante y depurativo, puede complementar una dieta equilibrada para facilitar la eliminación de toxinas y exceso de líquidos, contribuyendo a una reducción del volumen corporal.

Cómo tomarla

- Infusión: se puede preparar un té con las hojas secas. Se recomienda no tomar más de 2 o 3 tazas al día y durante períodos no superiores a 3 semanas consecutivas.

- Suplementos en cápsulas o extracto: permiten una dosificación más precisa, ideal bajo supervisión médica o nutricional.

- Uso tópico: presente en champús, lociones o cremas, especialmente para fortalecer el cuero cabelludo y las uñas.