Los dos alimentos más efectivos para ayudar a combatir el estreñimiento Incluirlos a diario en la alimentación ayuda a mejorar el tránsito intestinal

La salud se refleja en el tránsito intestinal y llevar unos malos hábitos de vida pasa factura a nivel físico y emocional, además de dejarse notar mucho en el sistema digestivo. Para cuidarlo, es esencial llevar una dieta en la que no falte la fibra ni tampoco el agua, así como mantener unos horarios regulares siempre que sea posible. La hidratación es fundamental para combatir el estreñimiento, al igual como hacer deporte regular y dejar de lado la comida ultraprocesada.

Incorporar estos hábitos hará que poco a poco el sistema instestinal vaya regulándose y consiga deja de lado el estreñimiento, que suele provocar hinchazón y dolor abdominal. Además, hay algunos trucos que podemos implementar en el día a día para mejorar nuestra salud en este aspecto, como incorporar alimentos que sean especialmente buenos para equilibrar la flora intestinal.

Entre los aliados que podemos incluir en nuestra alimentación están los probióticos, como los yogures y el kéfir, además de otros como las legumbres y los cereales integrales. Pero hay dos ingredientes en concreto que son amuy efectivos para combatir el estreñimiento: los kiwis y el pan de centeno, según un trabajo del King's College de Londres (Reino Unido), que acaba de publicar las primeras directrices dietéticas basadas en la evidencia en adultos.

El estreñimiento es una afección crónica que afecta significativamente la calidad de vida y supone una carga financiera considerable tanto para los pacientes como para los sistemas sanitarios. Hasta ahora, las guías clínicas solo han ofrecido recomendaciones dietéticas limitadas y, en ocasiones, obsoletas, que suelen aumentar la ingesta de fibra y líquidos.

Con la publicación de estas nuevas recomendaciones, que cuentan con el respaldo de la Asociación Dietética Británica (BDA, por sus siglas en inglés), se orienta «por primera vez» sobre los enfoques dietéticos podrían ser realmente útiles para trarar esta afección, segun la doctora Eirini Dimidi, profesora adjunta de Ciencias de la Nutrición en el King's College de Londres y autora principal del estudio.

La clave del kiwi para mejorar la salud intestinal está en que es altamente rico en fibra (3 g/100 gramos) tanto soluble como insoluble, tan beneficiosas para el sistema digestivo que se ha convertido en un ingrediente muy popular para favorecer las deposiciones. Por otra parte, el pan de centeno tiene aún más fibra que el kiwi (6g/100 gramos) y resulta una opción ideal para incluirla desde primera hora del día en tu alimentación, con una tostada en el desayuno.

Incluirlos ambos en la dieta hará que el cuerpo poco a poco se note menos hinchado y pesado y reducirá el malestar intestinal. Además de a regular el estreñimiento, incluir estos productos con alta cantidad de fibra te ayudará a mantener los niveles de glucosa bajo control y a mantener la saciedad durante el día.