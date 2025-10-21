Alimentos saciantes para controlar el hambre y evitar picar entre horas Incluir ciertos ingredientes en tu día a día hará que evitar los antojos sea mucho más sencillo

Tamara Villena Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 00:38

Llevar una dieta sana y cuidar la línea no siempre es fácil y, desde luego, no es cuestión de contar calorías de forma compulsiva. La clave para adelgazar no está en revisar al detalle las kcal de cada cosa que comes, ni en demonizar la comida que más engorda, si no en mantener como base de la dieta alimentos de temporada y lo más naturales posible.

Además de hacer deporte de forma habitual y revisar bien qué alimentos entran en tu cesta de la compra, para adelgazar es fundamental saber cómo conviene más cocinar cada plato (asado, cocido...) y qué opciones son las más saciantes para evitar estar picando entre horas constantemente.

Y es que, a la hora de perder peso, lo más complicado es conseguir no tomar raciones demasiado pequeñas o poco saciantes que te mantengan todo el día con hambre o picoteando. Incorporar alimentos que aporten la suficiente saciedad y mantengan reulados los niveles de glucosa evitará que termines cayendo en antojos poco saludables y consigas mantener un tiempo de descanso digestivo entre comidas.

Para ello, lo primero que hay que saber es que las proteínas son los nutrientes más saciantes de la dieta y no deben faltar para la salud del organismo. Además de ayudar a fortalecer la masa muscular tras un entrenamiento, incorporar platos con altas dosis de proteína hará que te levantes de la mesa sin hambre y no termines recurriendo a más comida. Por ejemplo, los huevos, el pollo o algunos tipos de queso como el feta son el ejemplo perfecto de ingredientes altamente proteicos con los que construir platos de todo tipo.

La fibra también es otro gran aliado para controlar el hambre, por lo que alimentos como cereales, brócoli, alcachofas, legumbres o garbanzos pueden marcar la diferencia en los resultados de tu dieta. Y no hay que dejar de lado las grasas saludables, que también aportan saciedad, con alimentos como salmón o aguacate, una combinación perfecta para una tostada saludable que nos mantenga saciados desde primera hora en el desayuno.

Además, si quieres tener a mano opciones que sean saciantes a la vez que saludables por si te sigue entrando hambre entre horas, siempre puedes recurrir a los frutos secos, como almendras, anacardos o pistachos. Eso sí, para adelgazar hay que tomarlos con moderación para evitar incrementar en exceso la ingesta calórica diaria.