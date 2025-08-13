Este truco alemán mantendrá la casa fresca sin ningún tipo de aparato eléctrico Este método permitirá con una botella dea gaua congelada enfriar el espacio

Con el verano y las altas temperaturas, muchas viviendas (sobre todo aquellas sin aire acondicionado o ventilador) se convierten en espacios difíciles de habitar. Sin embargo, frente a estas circunstancias, un truco muy sencillo y económico se está haciendo muy popular en Alemania: el método de la botella congelada, una solución casera que puede ayudar a reducir la sensación de calor sin consumir electricidad.

En qué consiste el método de la botella congelada

Solo requiere de materiales que se pueden encontrar en cualquier casa: una botella de plástico de 1,5, agua del grifo y un congelador. El proceso es muy simple: se llena la botella dejando un 20% del volumen vacío (para evitar que reviente al congelarse), se mete en el congelador durante la noche y al día siguiente se coloca en una zona elevada de la habitación, como una estantería o la parte superior de un armario. Es recomendable colocar debajo un recipiente para recoger el agua que se irá generando por la condensación. A medida que el hielo se va derritiendo, se libera el aire frío que baja por la habitación, generando una corriente fresca perceptible sobre todo en espacios pequeños.

Efecto temporal y puntual

Según explican los expertos, esta medida sirve para refrescar temporalmente la habitación, sobre todo durante las horas más calurosas del día o antes de acostarse. Es un método sencillo de enfriar estancias concretas sin necesidad de aparatos eléctricos. El principio físico que lo hace posible se basa en el cambio de estado del hielo. Para derretirse, el hielo necesita absorber calor del ambiente. Èste fenómeno, conocido como calor latente de fusión, provoca un enfriamiento del aire que está cerca de la botella. Ese aire, al ser más denso que el aire caliente, desciende y genera una ligera corriente fría en el espacio.

Numerosos estudios han demostrado que una sola botella congelada puede bajar la temperatura en su entorno inmediato entre 1 y 3 grados centígrados, dependiendo del tamaño del espacio y de la temperatura inicial. No obstante, el efecto tiene una duración limitada, entre 3 y 5 horas aproximadamente, en función del calor ambiental y del tamaño de la botella.

Otras opciones para manetener el hogar fresco

Control de ventanas y persianas: Se aconseja mantener ventanas y puertas cerradas durante las horas centrales del día (de 12:00 a 18:00 horas), y abrirlas por la noche o a primera hora de la mañana para dejar entrar el aire más fresco. Bajar las persianas o cerrar las cortinas de las ventanas que reciben luz solar directa puede ayudar a reducir la temperatura interior hasta 5 grados.

Uso de toallas húmedas: Colgar toallas ligeramente humedecidas en el centro de la habitación puede generar una sensación de frescor. Para que funcione bien, las toallas no deben estar empapadas, solo húmedas, y conviene ubicarlas en lugares con cierta corriente de aire.

Presencia de plantas: Las plantas también contribuyen a mejorar la temperatura del hogar. Si se colocan en balcones o ventanas, ofrecen sombra y ayudan a mantener la humedad del ambiente mediante la transpiración de sus hojas. Además, actúan como aislantes naturales frente a la radiación solar.

Este tipo de soluciones pueden ser una alternativa útil para quienes buscan aliviar el calor de manera puntual y sin aumentar el consumo eléctrico en los meses más calurosos del año.

