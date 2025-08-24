Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de un cuenco y kilos de arroz. Fotolia

Sanidad exige la retirada de los supermercados de una marca de arroz vendido en la Comunitat

La AESAN ha pedido la eliminación de este producto que pone en riesgo a los alérgicos a la leche, moluscos o pescado

Mario Lahoz

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:22

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) publicó en verano de 2024 una alerta alimentaria por un lote de arroz que había ingresado al mercado nacional. Este producto, disponible en distintos supermercados del país, presentaba alérgenos no especificados en su etiquetado.

El organismo, que opera bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad, ha emitido una orden de retirada inmediata de este arroz en todos los establecimientos comerciales del país. Esta medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores.

El producto en cuestión es «4 Golden Savoury Rice Steam Bags» de la marca Iceland, cuyo plazo de consumo preferente está fijado para el 16 de noviembre de 2025. Este producto se comercializa congelado en envases de 600 gramos y se recomienda a los consumidores que verifiquen sus existencias y eviten su consumo hasta nueva información.

La empresa productora, con sede en Bélgica, ha procedido a la eliminación de este producto del mercado. La razón de esa acción es la posible presencia de crustáceos, pescado, moluscos y leche, alérgenos que no se encuentran especificados en la etiqueta de composición, lo que podría representar un riesgo para las personas con alergias alimentarias.

La AESAN ha informado que la mencionada marca de arroz está disponible en los supermercados de la cadena Iceland y ha sido distribuida en las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, ha adevrtido que es podible que este producto también haya sido comercializado en otras regiones del territorio nacional. La agencia ha instado a las personas que padecen alergia a crustáceos, pescado, moluscos o leche y que tengan este producto en sus hogares a abstenerse de consumirlo. Respecto al resto de la población, ha señalado que su ingesta no representa ningún riesgo para la salud.

