Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva premia con 38.854 euros a cinco jugadores este sábado y el bote sube a 50 millones
Una paciente en la consulta del médico. A. García

Sanidad estudia implantar un asistente virtual para el seguimiento de crónicos complejos

La medida conlleva conversaciones con IA para detectar posibles descompensaciones de estos enfermos

José Molins

José Molins

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:00

Las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial están cada vez más presentes en todos los centros sanitarios valencianos, ya que se trata de un proyecto ... que el conseller, Marciano Gómez, quiere desarrollar como uno de los objetivos prioritarios. En este sentido, uno de los pasos que está estudiando Sanidad es poner en marcha un asistente virtual que pueda mantener conversaciones con enfermos crónicos complejos para poder detectar descompensaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  2. 2 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4 Kempes: «Me haría ilusión volver, pero con esta gente no»
  5. 5

    La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»
  6. 6 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este sábado a 9 grados en plena canícula
  7. 7

    El hombre sin rostro que cultiva la inmovilidad en la Plaza de la Reina
  8. 8

    Los desagües auxiliares de las presas de Forata y Buseo estaban inoperativos el 29-O
  9. 9 Movistar Plus anuncia la llegada de un nuevo canal para todos los clientes de MiMovistar: cómo verlo totalmente gratis sin coste adicional
  10. 10 Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sanidad estudia implantar un asistente virtual para el seguimiento de crónicos complejos

Sanidad estudia implantar un asistente virtual para el seguimiento de crónicos complejos