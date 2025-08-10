Sanidad estudia implantar un asistente virtual para el seguimiento de crónicos complejos

Las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial están cada vez más presentes en todos los centros sanitarios valencianos, ya que se trata de un proyecto ... que el conseller, Marciano Gómez, quiere desarrollar como uno de los objetivos prioritarios. En este sentido, uno de los pasos que está estudiando Sanidad es poner en marcha un asistente virtual que pueda mantener conversaciones con enfermos crónicos complejos para poder detectar descompensaciones.

El objetivo de este sistema de IA sería anticiparse a los frecuentes problemas que suelen padecer estos pacientes, la mayoría de edad avanzada y con varias patologías. Para ello, según figura en el Plan Endavant de la Generalitat para la reconstrucción, este proyecto realizaría entrevistas clínicas preliminares automatizadas por teléfono, priorizando la atención según la urgencia y después el propio sistema podría derivar al profesional adecuado. Incluso se pretende que este asistente virtual pueda transcribir conversaciones, generar notas clínicas estructuradas y le dé al paciente una cita directamente para el especialista.

Lo que siempre ha destacado el conseller es que estos sistemas de IA deben servir para ayudar y facilitar el trabajo a los médicos, pero nunca para sustituirlos. Este asistente para crónicos puede permitir un seguimiento y control más frecuente de los enfermos, pero siempre será necesaria una supervisión posterior de un profesional que contacte con el paciente.

El objetivo es realizar llamadas periódicas mediante un asistente virtual que evalúa el estado de salud y detecta posibles necesidades médicas o sociales. Tras esa conversación automática, el sistema puede activar un aviso al médico para que, en caso necesario, se ponga en contacto con el paciente. Incluso este sistema de IA podrá clasificar lo que requiere el enfermo, si se trata de una asistencia médica, renovar su medicación, transporte o un apoyo emocional.

La conselleria estima que entre el 1% y 2% de la población valenciana son pacientes crónicos complejos o con enfermedad crónica avanzada, quienes presentan descompensaciones frecuentes y concentran en torno al 50% del consumo de recursos sanitarios. Por tanto, su adecuado control exige un seguimiento intensivo, preferentemente domiciliario, y una coordinación eficaz entre los distintos niveles asistenciales, tanto de Urgencias como en los centros de salud y los hospitales. En el plan Endavant se expone que las nuevas tecnologías deben permitir una detección temprana de señales de alerta, sin sustituir el acompañamiento humano ni el criterio clínico profesional.

Con este proyecto se busca también que estos pacientes estén controlados y en momentos de elevada presión asistencial, no haga falta que acudan presencialmente a los centros sanitarios para contribuir a su saturación. Es decir, un control de seguimiento para reducir llegadas a urgencias que hubieran sido evitables. En esos picos, ya sea por virus en invierno o con el colapso que hubo en las semanas posteriores a la dana, los profesionales sanitarios tienen más dificultades para poder atender a estos enfermos vulnerables crónicos, al tener un exceso de personas en las consultas, y con este sistema de asistente virtual Sanidad pretende agilizar esta situación y optimizar recursos con este sistema automatizado de IA.