Una celadora traslada a una mujer en una residencia. Alfredo Aguilar

La falta de aire acondicionado deja las habitaciones a 33 grados en la residencia de mayores de Jalance

El centro público ha colocado tres aparatos portátiles, pero UGT denuncia que son insuficientes en plena ola de calor en el interior de Valencia

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:12

Las personas de edad avanzada son especialmente vulnerables a los efectos del intenso calor como el que está afectando en estos días al interior de ... la Comunitat. Por eso resulta muy preocupante el estado en el que tienen que vivir diariamente los mayores de la residencia San Blas de Jalance, donde 45 de las 57 habitaciones que hay en el centro no se puede usar el aire acondicionado, al tenerlo estropeado, según denuncia UGT. Así, los internos deben soportar temperaturas que a la hora de la siesta puedan alcanzar los 33 grados en sus cuartos.

