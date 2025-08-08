La falta de aire acondicionado deja las habitaciones a 33 grados en la residencia de mayores de Jalance

Las personas de edad avanzada son especialmente vulnerables a los efectos del intenso calor como el que está afectando en estos días al interior de ... la Comunitat. Por eso resulta muy preocupante el estado en el que tienen que vivir diariamente los mayores de la residencia San Blas de Jalance, donde 45 de las 57 habitaciones que hay en el centro no se puede usar el aire acondicionado, al tenerlo estropeado, según denuncia UGT. Así, los internos deben soportar temperaturas que a la hora de la siesta puedan alcanzar los 33 grados en sus cuartos.

Tanto este jueves como el miércoles en el municipio de Jalance se llegó a una temperatura máxima de 39.5 grados según AEMET, con aviso amarillo por calor de Emergencias 112 de la Comunitat, lo que convierte en un horno las habitaciones de esta residencia. «Ya el año pasado hubo problemas con el aire y este verano han ido a más. Varios aparatos han dejado de funcionar y tardan tres semanas en arreglarlos», critica José Marchante, delegado de este sindicato en la zona.

La residencia es de titularidad pública y depende del Ayuntamiento de Jalance, que ha decidido comprar tres aparatos portátiles de aire frío para tratar de combatir esta situación. «Pero es totalmente insuficiente, eso puede paliar las zonas comunes pero la mayoría de habitaciones no dispone de aire», añade este representante. En el centro hay personas de edad muy avanzada, ya que esta zona del interior de Valencia es rural y está despoblada, por lo que esta falta de mantenimiento provoca más problemas a los internos tan mayores, muchos de ellos con varias enfermedades o que incluso están encamados y que se pueden agravar si no descansan en condiciones más adecuadas.

Ampliar Entrada principal de la residencia de Jalance. LP

La ola de calor se espera que continúe hasta el martes próximo, por lo que en el centro temen que esta insoportable temperatura en las habitaciones pueda causar problemas a los mayores. «Ya se han quejado los familiares de los ancianos, pero en la dirección nos dicen que están pedidas las reparaciones, y que al ser temporada alta, van a tardar varios días en venir los técnicos», explica Marchante.

La residencia no dispone de aire acondicionado centralizado, sino que cada habitación cuenta con su aparato propio, y por ello en la mayoría está estropeado. «El centro no está preparado para aguantar estas temperaturas, no está adecuado y tiene problemas estructurales y de mantenimiento», apunta el delegado del sindicato. En el comedor y las zonas comunes sí funcionan los aires acondicionados, pero el problema sobre todo se centra en el horario de mediodía y tardes.

Además, desde el sindicato denuncian también otros problemas de mantenimiento, como que algunos inodoros no funcionan y deben desmontar la tapa cada vez para accionarlos, hay cables sin aislamiento dentro de las habitaciones e incluso mecanismos eléctricos colgando de las paredes. El sindicato ha solicitado al Ayuntamiento que solucione todas estas carencias, ya que se vienen arrastrando desde hace meses o incluso más de un año, y además recuerda que según la normativa legal, los centros públicos deben mantener temperaturas entre 17 y 27 grados en los centros de trabajo.