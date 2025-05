Cómo saber si tienes el metabolismo lento y cómo acelerarlo para adelgazar Es una de las razones por las que muchas personas no logran perder peso a pesar de mantener una buena alimentación y hacer deporte

Tener el metabolismo lento puede hacer que no logres adelgazar.

El metabolismo es clave no solo para adelgazar, sino para gestionar la energía que tenemos durante el día y cómo nos sentimos. Es el encargado de convertir los alimentos y calorías que tomamos en gasolina para que los músculos y órganos del organismo funcionen correctamente, a través de reacciones químicas en las células.

No obstante, en ocasiones podemos notar que no llegamos a tener la energía suficiente o que nuestro metabolismo no funciona de forma eficiente, por lo que puede ser que suframos un aumento de peso difícil de mantener bajo control. Es en estos casos cuando, según los expertos, hablamos de 'metabolismo lento'.

Un metabolismo rápido quema más calorías porque lo hace de forma óptima y natural, de forma que el cuerpo mantiene un control del peso porque gasta lo ingerido para generar energía en lugar de acumularlo como grasa. Sin embargo, quienes tienen un metabolismo más lento suele causar que lo que comas sí que se acumule y te haga engordar, dificultando la pérdida de peso incluso aunque comas sano y hagas deporte.

Hay algunos puntos clave que delatan si tienes metabolismo lento y que pueden indicar que tu organismo quizá no funciona como debería. SI bien es cierto que la genética y la edad influyen, porque al envejecer se va ralentizando este proceso, hay ciertos factores que sí están a nuestro alcance para mejorarlo.

Estas son las señales que delatan que puedes tener un metabolismo lento:

- Aumento de peso sin motivo aparente y que cuesta rebajar a pesar de comer sano y hacer ejercicio.

- Cansancio notable y persistente por la falta de energía suficiente.

- Antojos constantes de dulce.

- Digestiones pesadas, diarrea o estreñimiento.

- Sensación constante de frío.

Para acelerar el metabolismo es recomendable practicar ejercicios de fuerza para trabajar la masa muscular ya que a mayor musculatura, el metabolismo trabaja más rápido. También es recomendable aumentar las proteínas en la dieta, ya que el organismo gasta más energía para descomponer estas que los hidratos de carbono o las grasas, además de que fortalecen y nutren la masa muscular.