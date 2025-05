El suplemento que regula la presión arterial, combate el estrés y ayuda a mejorar el sueño

Clara Alfonso Jueves, 15 de mayo 2025, 00:35 Comenta Compartir

En los últimos años, el interés por los suplementos naturales ha crecido considerablemente, especialmente aquellos que prometen beneficios integrales para la salud. Uno de los más destacados es el magnesio, un mineral esencial que participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo humano. Su papel es fundamental en funciones como la regulación de la presión arterial, el manejo del estrés y la mejora de la calidad del sueño.

Según la cardióloga balear Magdalena Perelló, «más del 60 % de la gente tiene déficit de magnesio… y no lo sabe». Entre otras funciones, ayuda a mantener el ritmo cardíaco estable, regula la presión arterial y tiene un impacto directo sobre el sistema nervioso, ayudando a reducir el estrés y favoreciendo un descanso más profundo. «El magnesio es clave», afirma la doctora, quien también destaca su contribución al cuidado del cerebro y al fortalecimiento de músculos y huesos.

¿Por qué hay déficit de magnesio?

Aunque este mineral se encuentra en muchos alimentos —como los frutos secos, las espinacas, las legumbres o el plátano—, su absorción no siempre es suficiente, especialmente cuando la dieta es desequilibrada, el estilo de vida es sedentario o se arrastra un exceso de estrés crónico. En estos casos, el organismo puede no alcanzar los niveles óptimos, lo que se traduce en una serie de síntomas que muchas personas no asocian directamente con la falta de magnesio.

Entre las señales de alerta más frecuentes se encuentran los calambres musculares, la fatiga sin motivo aparente, las palpitaciones leves, los dolores de cabeza recurrentes o las dificultades para conciliar el sueño. También es habitual experimentar irritabilidad o ansiedad. A pesar de que puede medirse en sangre, la propia doctora advierte que a veces los análisis salen normales «porque el magnesio está dentro de las células». Por eso insiste en observar los síntomas, la alimentación y los factores de riesgo de cada persona.

Qué suplementos existen y cuál elegir

La creciente demanda de este mineral ha hecho que en el mercado existan hasta una decena de variedades de suplementos de magnesio. No todos son iguales ni tienen la misma función. Según Perelló, el más recomendable es el glicinato de magnesio, ya que se absorbe bien, «es suave para el estómago y relaja tu sistema nervioso antes de dormir».

Este tipo de suplemento, según defienden algunos especialistas, es especialmente útil en personas que presentan trastornos del sueño o niveles elevados de estrés. También puede ser una ayuda en casos de tensión arterial descompensada o cuando existe riesgo cardiovascular. No obstante, la cardióloga recuerda que es clave «consultar siempre con un médico» antes de comenzar una suplementación, especialmente si se padecen otras patologías o se toman medicamentos.

