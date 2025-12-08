Dr. Reverte: «La implantología All on 4 es la revolución que devuelve la sonrisa en horas»

Suplementos Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:11 Compartir

La sonrisa es mucho más que una cuestión estética. Está directamente relacionada con la confianza, la autoestima y, por supuesto, la calidad de vida. Por eso, cuando se pierde, recuperarla se convierte en una prioridad. Y hoy, gracias a la técnica de implantes dentales All on 4 y a profesionales como el Dr. Alejandro Reverte, hacerlo de forma rápida, eficaz y sin complicaciones es posible.

Durante décadas, los tratamientos de implantes dentales han estado asociados a procesos largos, incómodos y costosos. Pero el avance de la tecnología y el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas han cambiado las reglas del juego. All on 4 representa un antes y un después en implantología. Y en la Comunitat Valenciana, el Dr. Reverte se ha consolidado como un especialista referente en esta técnica y ofrecerla con total garantía.

¿Qué es la técnica All on 4?

Se trata de un tratamiento de implantología dental que permite rehabilitar arcadas dentales completas mediante la colocación de solo cuatro implantes estratégicos sobre los que se fija una prótesis completa, todo en una única intervención quirúrgica.

Es especialmente recomendable para pacientes sin dientes, con piezas dentales en mal estado o que presentan pérdida ósea moderada, ya que no requiere injertos ni procedimientos adicionales complejos.

Pero lo verdaderamente diferencial de esta técnica es su inmediatez. El paciente entra en la clínica por la mañana y, ese mismo día, sale con dientes fijos y una nueva sonrisa funcional y estética.

Ventajas de la técnica All on 4

La técnica All on 4 se ha convertido en la opción preferida por miles de personas gracias a sus beneficios frente a otras soluciones tradicionales:

-Resultados inmediatos: en solo unas horas el paciente recupera funcionalidad y estética.

-Una sola cirugía: se evita la necesidad de varias intervenciones, como ocurría en el pasado.

-Sin molestias postoperatorias: el tratamiento es mínimamente invasivo y la recuperación muy rápida.

-Apta incluso con poco hueso: gracias a la angulación estratégica de los implantes.

-Más económica que otras técnicas convencionales, al requerir menos piezas y tiempo clínico.

-Sedación consciente: el paciente está completamente relajado durante el procedimiento.

-Diagnóstico de precisión con radiografía 3D, lo que garantiza resultados predecibles y seguros.

Dr. Alejandro Reverte: especialista en All on 4

19 años de experiencia en implantología avanzada avalan la trayectoria del Dr. Alejandro Reverte, quien dirige personalmente las Clínicas Dental Reverte en València y Sagunto. Formado junto a algunos de los grandes referentes internacionales en cirugía oral, Alejandro es uno de los profesionales más reconocidos en nuestra región que aplica de forma sistemática la técnica All on 4 con un alto grado de éxito.

Su formación incluye estancias clínicas en Dublín, colaboraciones con catedráticos del área de implantología y una participación constante en cursos de actualización internacionales, así como postgrados en EE. UU., Francia y Brasil centrados en técnicas de última generación. Pero, más allá del currículum, lo que le distingue es su compromiso con cada caso, su visión humanista y su cercanía con el paciente.

El objetivo no es solo poner implantes. Es devolverle al paciente la seguridad de comer, sonreír y vivir con normalidad. Y hacerlo de forma cómoda, rápida y sin sufrimiento. La técnica All on 4 permite precisamente eso: «transformar vidas en un solo día», afirma el Dr. Reverte.

Diagnóstico personalizado y tecnología 3D

Cada tratamiento comienza con un diagnóstico preciso mediante radiografía 3D, que permite al equipo clínico visualizar el estado del hueso, la posición ideal de los implantes y anticipar cualquier dificultad técnica. Esta planificación milimétrica reduce al máximo los riesgos y permite ofrecer resultados inmediatos, naturales y duraderos.

Además, todo el proceso se realiza en un entorno clínico seguro, con equipos de última generación y sedación consciente, lo que asegura una experiencia cómoda incluso para pacientes con ansiedad o miedo al dentista.

Casos reales, resultados extraordinarios

En sus clínicas, el Dr. Reverte ha tratado a cientos de pacientes que han pasado de evitar sonreír o masticar a recuperar plenamente su calidad de vida en cuestión de horas. Personas que habían renunciado a tratamientos por miedo al dolor, por problemas de hueso o por el coste, y que hoy disfrutan de una dentadura estable, estética y sin limitaciones.

«Hay pacientes que llegan diciendo que no se ven con dientes desde hace años. Y cuando se miran al espejo después del tratamiento… esa emoción es imposible de describir. Eso es lo que realmente hace que todo merezca la pena», señala el doctor.

Dentadura completa solo cuesta 9.800€ y con la máxima calidad

Una de las grandes ventajas del tratamiento All on 4 en Dental Reverte es que, a pesar de tratarse de una técnica de alta complejidad, su coste es mucho más ajustado que otras técnicas. Esto se debe, en gran parte, a la experiencia del equipo, que optimiza los tiempos y recursos clínicos, y a una filosofía de trabajo centrada en la accesibilidad real al tratamiento.

«Queremos que las personas puedan acceder a esta solución sin que el precio sea una barrera. Por eso ofrecemos planes de financiación flexibles y presupuestos cerrados sin sorpresas», explica Reverte.

Dos clínicas dentales, un mismo compromiso

Tanto en València capital como en Sagunto, las clínicas Dental Reverte comparten una misma filosofía: combinar tecnología de vanguardia con un trato humano y cercano, adaptando cada tratamiento a las necesidades específicas de cada persona.

El resultado es una experiencia que no solo transforma bocas, sino también miradas, rutinas y autoestima.

Visita www.dentalreverte.es y descubre cómo puedes recuperar tu sonrisa… en un solo día por mucho menos de lo que imaginas.