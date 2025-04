El pediatra Carlos González explica cómo conseguir que tu bebé duerma

Clara Alfonso Lunes, 28 de abril 2025, 00:02 Comenta Compartir

Conseguir que un bebé duerma de forma tranquila durante toda la noche es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los padres, especialmente durante los primeros años. Es por ello que, sin fórmulas mágicas que sirvan para todos, el pediatra Carlos González invita a las familias a explorar diferentes opciones, recordando que no existe una única manera correcta de hacerlo.

En su explicación, Carlos González enumera la variedad de combinaciones que los padres suelen poner en práctica a la hora de dormir a sus hijos. «Hay niños que empiezan en la cunita y cuando se despiertan te lo pasas a la cama. Hay niños que empiezan en tu cama, les das el pecho y cuando se duermen los pasas a la cunita. Hay niños que cuando se despiertan y te lo pasas a tu cama, te esperas a que el niño se duerma para volverlo a dejar en la cunita. Pero claro, eso te obliga a estar despierta hasta que se duerma el niño y a veces tarda. Con lo cual la mamá se queda dormida y entonces el niño ya se queda en la cama con mamá», comenta.

Muchos padres, en su búsqueda de un mayor descanso o con la intención de fomentar la autonomía del pequeño, optan por que sus hijos duerman en otra habitación. Carlos González describe cómo puede desarrollarse esta dinámica: «Hay niños que están en otra habitación y cuando lloran, mamá va, coge al niño y se lo trae a la cama de matrimonio. Hay niños que están en otra habitación y cuando se despiertan, mamá le da un codazo a papá para que papá vaya, coja al niño y se lo traiga a la cama de matrimonio. Hay niños que están en otra habitación y cuando lloran, mamá va y les da el pecho o les canta o lo que tenga que hacer hasta que el niño se duerma, y cuando el niño ya se ha dormido mamá se vuelve a la cama de matrimonio», continúa.

En este proceso de adaptación nocturna, también es habitual que los padres, agotados, acaben quedándose dormidos en posiciones poco cómodas. «Hay mamás que esperando a que se duerma el niño en la habitación del niño, se han quedado dormidas en el suelo. Hay mamás que, habiéndose quedado alguna vez dormidas en el suelo al lado de la cuna del niño, se han puesto una colchoneta por si se vuelven a quedar dormidas. Hay papás que a la una de la madrugada van a buscar a mamá, que se ha quedado dormida al lado del niño para llevarla a la cama del matrimonio. Hay papás que a la una de la madrugada dicen: 'Mira, con lo cansada que está y a estas horas, ya total que se quede porque no vamos a hacer nada», añade.

Más allá de las estrategias para conciliar el sueño, el pediatra advierte de la importancia de la comunicación entre la pareja para evitar frustraciones. Según explica, a veces los padres acaban actuando en contra de sus propios deseos por no expresar sinceramente lo que piensan o sienten. «Hay papás que están deseando irse a dormir a otra habitación porque con el niño que se despierta, y los niños se pueden despertar mucho, sobre todo a partir de los cuatro meses, típicamente se despiertan más o menos cada hora y media, pero a lo mejor no se atreve porque ha oído decir que los padres modernos tenemos que participar en la crianza u porque no puedo dejar aquí a mi esposa sola ante el peligro. Al mismo tiempo es posible que mamá esté pensando: 'Estaríamos más anchos si papá se fuese a dormir a otro lado. A lo mejor el niño se despierta tanto porque el papá ronca o porque se mueve, pero a lo mejor tampoco se atreve a decirlo porque ha oído decir que los pobres maridos se sienten desplazados y rechazados si tienen que salirse de la cama porque está la madre con el bebé. De manera que, a veces, se están fastidiando los dos por no hablarlo, por no llegar a una acuerdo», reflexiona González.

Finalmente, el experto insiste en que no existe una única respuesta correcta, sino que cada familia debe encontrar la opción que mejor se adapte a su situación particular. «La que elijas estará bien», concluye. Cada bebé es diferente, y conseguir que duerma de forma tranquila es un proceso que requiere paciencia, flexibilidad y una buena dosis de comprensión mutua.

