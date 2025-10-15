Medicina regenerativa, estética y ginecología: tres especialidades que se unen para cuidar la salud integral de la mujer

EXTRA Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:54 Compartir

La medicina actual avanza hacia un modelo más integral, en el que la prevención, la salud y el bienestar se abordan de forma conjunta. En ese camino, la medicina regenerativa, la estética y la ginecología se han convertido en tres pilares complementarios. La primera promueve la reparación natural de los tejidos y la revitalización celular; la segunda, mejora la apariencia y la autoestima a través de tratamientos mínimamente invasivos; y la tercera, continúa siendo clave en el cuidado de la salud femenina en todas las etapas de la vida.

Su integración en un mismo enfoque clínico permite ofrecer soluciones más completas y personalizadas, que no solo tratan síntomas, sino que acompañan a la mujer en su bienestar físico, hormonal y emocional, desde la prevención hasta la regeneración y la mejora de la calidad de vida.

Dr. Faus: La clave está en nutrir, complementar y potenciar la salud que ya llevamos dentro

La medicina regenerativa abre la puerta a recuperar tejidos dañados estimulando los propios mecanismos de autocuración del cuerpo. El plasma rico en plaquetas (PRP) activa el potencial reparador de las células, mientras que la ozonoterapia mejora la oxigenación, la circulación y el aporte de nutrientes a los tejidos, ofreciendo alternativas esperanzadoras frente a dolores crónicos, artrosis o lesiones articulares que no responden a la medicina convencional. Estos métodos ayudan a paliar el dolor que, por la medicina convencional, no remite ni acaba. Es otra forma de mirar la medicina mucho más humana, natural y menos intrusiva.

De todo ello hablamos, con el Dr. Faus, médico con más de 40 años de experiencia, pionero en terapias regenerativas y especialista en tratamientos alternativos para el dolor, quien comparte su visión sobre los avances, el futuro y los retos de esta disciplina.

-¿Cuáles son sus valores e inicios?

-Terminé la carrera en 1979. Me decepcioné con los escasos tratamientos establecidos por la Facultad, algunos de ellos muy agresivos y comencé a interesarme por el otro tipo de Terapias efectivas como la acupuntura, la homeopatía y la terapia neural; pero no fue hasta que descubrí la ozonoterapia y la terapia regenerativa con el PRP que conseguí resultados muy satisfactorios.

-¿Qué tipo de terapias son las más habituales en su consulta?

-Las Terapias que practicamos son la ozonoterapia, la hidrocolonterapia, la terapia neural, y la homeopatía. Todas ellas las aplicamos en función del paciente y la patología que presente. No ofrecemos «servicios» por separado. Lo primero es estudiar el paciente en su dolencia y luego se le aplican las técnicas que creo más convenientes para su total recuperación.

En general la demanda principal es el dolor en su amplio sentido. Principalmente dolores de espalda (hernias, prolapsos, síndrome facetario, etc.) y dolores derivados de artrosis articular o artritis inflamatorias. Aunque no descartamos dolores derivados de todas aquellas patologías que tengan que ver con el envejecimiento y/o degeneración. Tanto el ozono como el PRP consiguen una sinergia esperanzadora para aquellos pacientes que no han obtenido un resultado satisfactorio con otras terapias de la medicina convencional.

-Entre sus servicios está la medicina regenerativa, ¿en qué consiste y quién puede optar a ella? ¿Con qué otros tratamientos se pueden combinar?

-La Medicina regenerativa consiste en estimular a la célula para que acelere su replicación y así restituya el tejido dañado al que pertenece. Cada célula del cuerpo, en función de su especialización, tiene un ritmo de reproducción. Con la Terapia Regenerativa se consigue acelerar su replicación y así reconstruir tejido nuevo.

-También ofrece PRP y ozonoterapia, ¿Qué usos tienen estos tratamientos y cuando se recomienda su aplicación?

-Con la extracción de la sangre se aísla la fracción del plasma donde recolectan las Plaquetas (PRP). Tras someterlas a un calor gradual y ozonizarlas, se consigue activar su potencial regenerativo para activar su biología. También se mejora (por el ozono) la vascularización de la zona, mejorando que el aporte nutricional (oxígeno, nutrientes, vitaminas) llegue a las células.

-¿Qué futuro prevé en la medicina regenerativa y sus tratamientos? ¿Qué papel tendrá la IA en todo esto?

-El futuro de la medicina regenerativa es prometedor, dado que el 80% de las patologías se deben a una degeneración o envejecimiento. La otra opción es la sustitución por prótesis y trasplantes que aportan una solución temporal, sin contar los riegos que ello conlleva.

La IA es muy útil para establecer un diagnóstico concreto, basado en los medios de que dispone la medicina, pero nunca podrá sustituir la aplicación de Medicina Regenerativa, ya que no todos los médicos participan de ello. Por mucho que avance la Medicina nunca podrá sustituir esa parte de Arte, intuición y experiencia del médico que la ejerce, entre otras cosas porque no todos los médicos piensan de la misma manera y muchas veces olvidan el primer postulado de Hipócrates (Padre de la Medicina). «Primum non nocere». Esto no se está llevando a cabo en vista de los muchos «efectos secundarios de muchos medicamentos y vacunas de última generación química».

-¿Hay algo más que le gustaría añadir?

-Por último, tan solo aconsejar a los pacientes que no obtuvieron un resultado satisfactorio con los métodos tradicionales de la medicina oficial, consideren que hay una manera diferente de curar y es tratando de estimular, nutrir, complementar el proceso de auto curación que todo organismo tiene innato para así recuperar ese preciado don que se llama «salud».

Doctora Inmaculada Vera de VERAMEDICA CLINIC

La medicina estética ha recorrido un largo camino en las últimas tres décadas: de ser una disciplina desconocida en España a convertirse en un referente de salud, belleza y bienestar. En este contexto, Veramedica Clinic se ha consolidado como pionera en Valencia gracias a una filosofía clara: realzar lo mejor de cada persona de forma natural, con tratamientos seguros, personalizados y siempre bajo criterio médico.

La doctora Vera nos habla de sus inicios y trayectoria:

Soy licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia desde 1991. Apenas tres años después, abrí mi primera clínica, Veramedica Clinic, en un momento donde la medicina estética era aún una disciplina desconocida en España. Mi vocación nació de unir la medicina clásica y las bellas artes (búsqueda de armonía, elegancia y belleza).

A lo largo de mi trayectoria, he seguido formándome de manera constante en diversos másteres (Medicina Estética, Medicina Naturista, Gestión de Clínicas Privadas), congresos y cursos de actualización. Pertenezco a la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética) y a Topdoctors. Asimismo, he compartido conocimientos en la Universidad de Valencia en máster en Medicina Estética de ADEIT.

Pero, sin duda, la mejor escuela han sido los miles de pacientes que han confiado en Veramedica Clinic durante años. Gracias a ellos, nos hemos convertido en referente de la medicina estética en Valencia.

Nuestra filosofía es: «que se note, sin que te lo noten», no buscamos transformar a nadie, sino que cada persona reconecte con su imagen.

-¿Cuáles son los principales y más demandados servicios y tratamientos que ofrece?

-La base de la medicina estética es la medicina. Por eso, lo primero es escuchar al paciente, conocer su historia clínica y estado de salud. En la clínica, ofrecemos tratamientos faciales y corporales, aunque los más demandados son los faciales.

Destacan tres grandes pilares:

Las Infiltraciones faciales, para recuperar facciones naturales. Los Neuromoduladores, que suavizan arrugas de expresión y previenen el envejecimiento prematuro. Y los

Inductores de colágeno, que devuelven firmeza e hidratación a la piel. En este campo, el diagnóstico y elección del tratamiento es clave. Cada paciente requiere un plan personalizado según sus facciones y estilo de vida. Nuestro trabajo es que se sientan felices con su imagen a cualquier edad.

-Cada vez más personas buscan mejorar su rostro sin cirugía. ¿Quétratamientos recomienda?

-Desde siempre se ha buscado la belleza, hoy en día se la venera (incluso se es esclava de ella) en redes sociales con filtros y cánones irreales. Hay que potenciarla con sensatez. Para ello la armonización facial es la respuesta: tratamientos que respetan la piel y estimulan su capacidad natural de regeneración. Me gusta comparar la piel con un colchón que tiene muelles y capas que le dan firmeza. Cuando ese soporte falla, aparecen arrugas y pérdida de volumen. Se estima que la producción de colágeno disminuye entre un 1% cada año a partir de los 30 años, lo que explica la pérdida de firmeza, elasticidad e hidratación de la piel con el paso del tiempo. Eso significa que a partir de los 30 años perdemos aproximadamente 1 cucharada de colágeno al año, a los 40 unas 10 cucharadas, y a los 50, alrededor de 20, es un ejemplo visual para transmitir la magnitud de la pérdida de colágeno con la edad. Por eso, el primer paso son los inductores de colágeno, que se aplican cada 4-6meses (o incluso anualmente, según el caso). Hoy disponemos de múltiples activos —polinucleótidos, ácido hialurónico no reticulado, hidroxiapatita cálcica, aminoácidos, exosomas, poli-L-láctico— que estimulan y reparan las capas más dañadas. El segundo paso son las infiltraciones, la mayoría con ácido hialurónico de diferentes grados y procedimientos como el lifting líquido o el full face, que reposicionan y redefinen las facciones de manera natural. Finalmente, los neuromoduladores, aplicados dos veces al año, siguen siendo insustituibles para tratar las arrugas de expresión de la frente y el contorno de ojos. Siempre buscamos un resultado natural, huyendo del efecto «cara congelada». No olvidemos que el paciente es parte activa: alimentación, hábitos saludables y rutinas de cuidado marcan la diferencia en la duración y éxito de los resultados.

-¿Cuál es el futuro de la medicina estética? ¿Qué papel tendrán latecnología y la IA?

-El futuro pasa por la personalización extrema: no solo en función de la edad o el tipo de piel, sino considerando también género, genética o etnia. Se tiende hacia procedimientos mínimamente invasivos y terapias regenerativas como células madre, factores de crecimiento o ingeniería de tejidos. La inteligencia artificial será una gran aliada, aunque nunca sustituirá al médico. Permitirá analizar imágenes en 3D, monitorizar la evolución de la piel, anticipar el envejecimiento e incluso sugerir protocolos personalizados a partir de datos clínicos. Eso sí, siempre con el factor humano en el centro y con una regulación clara que garantice la seguridad y privacidad del paciente.

-¿Quiere añadir algo más?

-Sí. La medicina estética es una rama de la medicina y debe tratarse con toda la responsabilidad que conlleva. En los últimos años, el intrusismo ha crecido de forma alarmante, con personas sin la formación adecuada realizando tratamientos que pueden poner en riesgo la salud de los pacientes. Una bata blanca no convierte a alguien en médico. Por eso recomiendo siempre verificar que la clínica cuente con el registro sanitario U48, otorgado por la Conselleria de Sanidad. Este número debe estar visible y es la garantía de que el centro cumple con la normativa. La belleza no puede estar por encima de la seguridad.

Sureya Karina Benavides Lachaise, ginecóloga responsable de Ginemujer

La ginecología en la actualidad se ha convertido en una herramienta clave para mejorar no solo la salud física de las mujeres, sino también su bienestar emocional, hormonal y sexual. Cada vez son más las pacientes que buscan soluciones integrales a problemas que antes eran silenciados o subestimados, como los síntomas de la menopausia, los trastornos funcionales del área genital o el impacto de los desequilibrios hormonales en la calidad de vida. En este contexto, la ginecología regenerativa y funcional abre un nuevo camino. Gracias al uso de tecnologías como el láser CO2, la radiofrecuencia o los tratamientos con exosomas y PRP (plasma rico en plaquetas), se está revolucionando la forma en que se aborda la salud íntima femenina, ofreciendo soluciones eficaces, personalizadas y mínimamente invasivas.

En esta entrevista, hablamos con la doctora Sureya Karina Benavides Lachaise, responsable de la Clínica Ginemujer, quien nos ofrece una mirada cercana, profesional y vanguardista sobre el presente y el futuro de esta especialidad médica en pleno auge.

-Háblenos de sus inicios en la medicina y en la Ginecología

-Mi nombre es Sureya Karina Benavides Lachaise y soy la encargada de la Clínica Ginemujer. Nací en Cuba en 1972 y no es nueva para mí la ginecología. Mi madre era ginecóloga y fue mi mayor inspiración para realizar esta especialidad. Me gradué como médico general y especialista en Ginecología en Cuba. Llegué a España un 6 de enero de 2012 ya con mi titulación homologada como médico.

En 2020, me homologaron la especialidad de ginecología en el Hospital de La Fe y, desde entonces, emprendí el camino de la ginecología regenerativa y funcional. Soy especialista en tratamientos específicos para las mujeres que sufren menopausia, así como tratamientos hormonales personalizados.

Además, nos apoyamos con aparatología como es el láser CO2, radiofrecuencia, tecnología Nesa y derivados de la sangre con factores de crecimiento como Exosomas y PRP.

-¿Cuáles son los principales tratamientos que ofrece?

-Ofrecemos nuestros servicios en Ginemujer, un centro situado en el centro de la ciudad, en la calle La Paz. Así como una consulta en Requena con la misma oferta de servicios.

Intentamos dar un servicio integral a las pacientes, pues no solo tenemos ginecología, sino también ofertamos medicina estética, nutrición, psicología y medicina general. Siempre buscamos dar una visión a las patologías y que nuestras pacientes se sientan escuchadas y tratadas de manera personalizada. En general, utilizamos tratamientos conservadores y otros personalizados e integrativos dependiendo de la patología.

Por ejemplo, la menopausia es una situación con múltiples síntomas y, además, es un momento en la vida de la mujer donde aparecen variedad de trastornos funcionales en la zona genital como la atrofia vaginal, liquen escleroso, vulvodinia, entre otros. A través de técnicas modernas y novedosas tratamos a nuestras pacientes y logramos obtener buenos resultados.

También llevamos a cabo tratamientos hormonales con hormonas bioidénticas de forma personalizada en función de cada paciente. Este tratamiento integra todos los síntomas y, además, en nuestra clínica realizamos un acompañamiento trimestral a nuestras pacientes, ya sea mediante consulta presencial o vía telefónica. Se trata de nuestro tratamiento estrella y todo esto se apoya con tratamientos regenerativos de la zona íntima.

De esta manera, las pacientes no renuncian a su bienestar psíquico, físico y sexual. Es decir, son tratamientos que integran todas las vertientes con la única finalidad de mejorar la salud.

-Hablando de la ginecología, ¿qué avances puedes señalar en el campo de la ginecología? ¿Qué futuro cree que tendrá la ginecología en cuanto a adelantos?

-Considero que la ginecología es una especialidad que está en auge y crecimiento, con muchos campos novedosos dentro de la medicina y que promueven más alternativas de tratamientos y más campos para la formación continuada.

De igual modo, las aparatologías con fuente de calor asociada a elementos de sangre y a tratamientos hormonales específicos para cada paciente es el futuro para las pacientes con menopausia en la actualidad.