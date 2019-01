Sanidad pide dejar de recetar un medicamento contra el cáncer tras descubrir que no tiene «beneficio clínico» El laboratorio del fármaco autorizado por la Unión Europea en 2016 ha publicado los resultados del estudio postautorización M. C. V. Valencia Miércoles, 30 enero 2019, 12:26

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha pedido a los facultativos que dejen de recetar Lartruvo (olaratumab) 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión, un medicamento utilizado en combinación con doxorrubicina en pacientes con sarcoma de tejidos blandos avanzado o metastásico, tras recibir los resultados del estudio post-autorización.

Este fármaco fue autorizado en la Unión Europea en noviembre de 2016 para el tratamiento de casos que no son susceptibles del uso de la cirugía o radioterapia y que no han sido tratados previamente con doxorrubicina. Los datos disponibles en el momento de la autorización de Lartruvo, aunque prometedores, eran limitados debido al pequeño número de pacientes que habían sido tratados en el estudio en el que se basó la autorización. En consecuencia, el medicamento obtuvo una autorización de comercialización condicionada a que el laboratorio titular, Eli Lilly and Company, proporcionara datos adicionales de un ensayo clínico en marcha que confirmara el beneficio clínico del producto.

El laboratorio titular ha comunicado ahora los resultados preliminares del mencionado estudio que no ha confirmado el beneficio clínico de Lartruvo en combinación con doxorubicina en comparación con doxorubicina en monoterapia en estos pacientes.

En concreto, el estudio no ha alcanzado los objetivos primarios de aumento de supervivencia global ni en la población general ni en la subpoblación de leiomiosarcom. Tampoco se ha observado beneficio clínico en los principales objetivos secundarios de eficacia .

Mientras el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos realiza una evaluación completa de los resultados del estudio Announce, se recomienda que los médicos no inicien nuevos tratamientos con Lartruvo en pacientes con sarcoma de tejidos blandos.

Sin embargo, los médicos pueden considerar continuar el tratamiento con Lartruvo en pacientes que hayan experimentado un beneficio clínico, ya que no se han identificado nuevos problemas de seguridad y el perfil de seguridad fue comparable entre los dos brazos de tratamiento.