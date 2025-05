Juan Antonio Martín, entrenador y experto en quitar barriga: «Caminar no es suficiente, el ejercicio más eficaz para bajar de peso es aquel que puedas mantener en el tiempo» El entrenador personal advierte que para perder un kilo de grasa corporal caminando habría que acumular entre 25 y 28 horas de actividad

En el eterno debate sobre cómo perder peso de forma efectiva, caminar se ha convertido en una de las opciones más populares por su simplicidad y accesibilidad. Muchas personas lo integran en su rutina diaria como un hábito saludable, creyendo que basta con dar 10.000 pasos al día para reducir barriga. Pero ¿es realmente suficiente con salir a caminar para ver resultados reales en la báscula?

El entrenador personal Juan Antonio Martín, conocido por sus programas específicos para reducir grasa abdominal, ha dado su opinión en una entrevista con la revista 'Clara'. Su mensaje es claro: «Caminar no es suficiente, el ejercicio más eficaz para bajar de peso es aquel que puedas mantener en el tiempo», asegura.

Para perder 1kg de grasa, se necesita un déficit de 7.000 calorías

No cabe duda de que caminar aporta múltiples beneficios. Tal y como explica el entrenador en la citada revista, «caminar es una de las formas más simples, naturales y efectivas de movernos». Según él, cada paseo activa el sistema cardiovascular, las articulaciones, la musculatura y también el sistema endocrino, encargado de liberar hormonas que influyen en el bienestar físico y mental.

Además, este movimiento moderado «ayuda a aumentar el gasto calórico diario sin necesidad de entrenamientos muy intensos». No obstante, Martín también lanza una advertencia: para perder un kilo de grasa corporal caminando habría que acumular entre 25 y 28 horas de actividad, en función del ritmo, el terreno y el peso de cada persona.

«Para perder un kilo de grasa corporal, el cuerpo necesita crear un déficit calórico de unas 7.000 calorías. Y caminando, una persona puede llegar a quemar entre 250 y 300 calorías por hora», detalla.

Entonces, ¿no sirve para nada?

No exactamente. El entrenador insiste en que caminar debe verse como una herramienta complementaria dentro de un estilo de vida activo. Es decir, por sí sola no hará milagros, pero tiene un lugar importante si se acompaña de otros hábitos saludables, como una buena alimentación, control del estrés, descanso y ejercicios más completos.

«Caminar ayuda, y mucho, pero por sí sola no hace milagros. Lo ideal es integrarla como parte de un estilo de vida más activo y consciente».Y además, añade que es una opción muy valiosa para empezar a moverse: «es una actividad accesible, fácil de mantener y con bajo riesgo de lesión».

El entrenamiento ideal

Ahora bien, si el objetivo no es solo perder peso, sino también mejorar la composición corporal y ganar músculo, caminar no es suficiente. «Es un movimiento suave, de bajo impacto, que activa principalmente las piernas, pero que no genera la tensión necesaria para estimular un crecimiento muscular real», explica el especialista. Para lograrlo, hay que introducir entrenamientos de fuerza con pesas, bandas elásticas o incluso el propio peso corporal.

«Para ganar masa muscular, caminar no es suficiente. Para eso es fundamental incluir ejercicios de fuerza», afirma el entrenador. Y es que, «el músculo necesita un estímulo para crecer y ese estímulo es la resistencia», añade.

Dicho esto, ¿cuál es el entrenamiento ideal? El planteamiento de Juan Antonio Martín es realista: lo más importante no es hacer el entrenamiento más duro ni el más técnico, sino el que puedas mantener de forma constante. Desde su experiencia, los circuitos funcionales y los entrenamientos tipo HIIT —de alta intensidad, pero corta duración— son especialmente eficaces, ya que activan todo el cuerpo y generan un gasto calórico elevado, incluso después de haber terminado.

«De nada sirve hacer sesiones durísimas si no las puedes sostener», recuerda. Para el especialista, «el entrenamiento perfecto no es el que más te hace sudar ni el que más calorías quema, sino el que puedes mantener en el tiempo y se adapta a tu estilo de vida. Tiene que ser realista, pero también retador», explica.

Así que si te preguntabas si caminar es suficiente para perder barriga, la respuesta es que sí... y no. Caminar es un buen punto de partida, pero el verdadero secreto está en la constancia, la variedad y la combinación de estrategias. Al final, como concluye el propio entrenador, «cada paso cuenta».

