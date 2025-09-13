Qué hacer para reclamar los daños de un incendio Las coberturas dependen de los daños y de las pólizas de seguro contratadas

La devastadora oleada de incendios que está asolando España durante este mes de agosto no solo ha arrasado cientos de miles de hectáreas de terreno, deja también pérdidas en vidas humanas y animales, heridos, parajes naturales calcinados y pueblos hechos cenizas. Además del horror del fuego y el impacto psicológico que deja en las víctimas, los afectados tienen que hacer frente a qué pasa después de las llamas.

Es difícil saber cómo actuar ante este tipo de situaciones extremas, que además suponen un grave riesgo personal y material. En caso de resultar afectado por un incendio, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) aclara cómo reaccionar a la hora de hacer de cara a la reparación de los daños: lo primero es «guardar pruebas, como fotos, vídeos, documentos de prensa, etc., que puedan acreditar la causa y las consecuencias del siniestro». Después, es necesario ponerser en contacto con la aseguradora, si la tienes, para que te ofrezca una primera asistencia, que «en incendios de gran magnitud puede consistir en proporcionar un alojamiento provisional y en trasladar los bienes que se hayan salvado», detallan.

«Puedes reclamar a tu propio seguro del hogar, si lo tienes contratado, y te enviarán un perito para hacer la evaluación del daño y sus causas. También puedes reclamar al seguro del culpable si lo hubiera, por mediación de tu seguro, que debería hacerse cargo de la reclamación», explican desde la OCU. En caso de no tener seguro, hay que reclamar al presunto responsable directamente, aunque es posible que sea necesario contratar a un perito o abogado.

Cuando es tu coche el que ha resultado afectado, los daños estarán cubiertos si tienes un seguro a todo riesgo o uno a terceros ampliado, que suelen incluir el riesgo de incendio, junto con el de robo y rotura de lunas. «La indemnización que recibas dependerá de las coberturas de tu póliza, de la antigüedad del coche y de si hay o no franquicia», aclara la OCU.

Si estás alquilado, también hay pólizas para inquilinos que cubren los efectos de un incendio, como el traslado y daños de muebles propios o la búsqueda de un alojamiento alternativo similar al que se disfrutaba. «También puede cubrir la responsabilidad civil si es él el responsable del siniestro, tanto para los daños en la vivienda que alquilaba y en sus muebles arrendados, como en lo que respecta a los daños a terceras personas», puntualiza la OCU.

Recibir o no una compensación en estos casos depende de varios factores. Según explica la OCU, en el caso de que haya daños personales, varía en función de si tienes contratado un seguro de personas (vida, accidentes, salud, decesos…) que los cubra. Si hay daños materiales, también depende de si hay uno o varios seguros que los cubran, porque «aparte de los seguros del hogar puede intervenir el seguro de la comunidad si se trata de un edificio de varios propietarios», aclaran.