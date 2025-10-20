Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja una lluvia de premios por toda España con 19 ganadores y más de 183.369 euros
Una persona utiliza su teléfono móvil, en imagen de archivo. Fotolia

Qué es el punto naranja o verde que aparece en la parte superior de Android o iPhone

En el dispositivo de Apple estos indicadores se muestran en la barra de estado o la isla dinámica

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:45

Comenta

Si tienes un iPhone o un Android de reciente lanzamiento, especialmente de la marca Samsung, es probable que hayas visto un punto verde o naranja en la parte superior de la pantalla y te hayas preguntado su significado.

En iPhone, estos puntos aparecen en la isla dinámica o barra de estado: el naranja indica que alguna app está utilizando el micrófono, mientras que el punto verde significa que se está usando la cámara.

Mientras que en los Samsung, el punto verde cumple la función de avisarte cuando una aplicación accede a la cámara o al micrófono, mostrándose en la parte superior de la panel de notificaciones. Si lo tocas, puedes saber qué aplicación está empleando los permisos en ese momento.

En Samsung, esta función no se puede desactivar ya que está pensada para informar al usuario sobre el uso del micrófono y la cámara en cualquier instante. En cambio, puedes revocar los permisos de las aplicaciones que desees para evitar el acceso tanto al micrófono como a la cámara.

Quitar estos permisos a una aplicación sirve para proteger la privacidad del dispositivo, optimizar su rendimiento y mantener un mayor control sobre la información personal. Muchas apps solicitan accesos a camara, ubicación o fotos cuando realmente no es necesario.

Al retirar estos permisos, se reduce el riesgo de que recopilen datos sensibles sin consentimiento, lo que ayuda a prevenir fugas de información o fraudes posibles.

Cómo quitarle los permisos a una aplicación

En iPhone, debes abrir la configuración del dispositivo desplazarse hasta abajo y seleccionar 'Privacidad'. Una vez dentro, seleccionar 'micrófono' o 'cámara', según el que se quiera modificar.

En ese momento se desplegará una lista de las aplicaciones que han solicitado acceso a esas funciones y habrá que desactivar el interruptor junto a la aplicación a la que desees revocar el acceso.

El método en Android es bastante similar. En primer lugar, hay que abrir los ajustes del dispositivo y seleccionar 'Aplicaciones' o 'Aplicaciones y notificaciones', según el modelo.

Una vez ahí, es necesario seleccionar 'Permisos de aplicaciones' y elegir 'Cámara' o 'Micrófono', según lo que se quiera cambiar. Aparacerá una lista de las aplicaciones que tienen acceso y solamente hay que desactivarlas.

