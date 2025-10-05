Esta nueva función de tu teléfono móvil permite bloquear las llamadas spam antes de que te suene Apple ha dado un paso más en la lucha contra el fraude telefónico

Mario Lahoz Valencia Domingo, 5 de octubre 2025, 00:02 Comenta Compartir

Recibir llamadas no deseadas es una de las cosas que más pueden molestar del móvil. Publicidad encubierta o intentos de estafa disfrazados de comunicaciones bancarias han convertido el spam telefónico en una epidemia digital. Según un informe de Truecaller, en 2023 se registraron más de 5.400 millones de llamadas de spam en todo el mundo, con un repunte de las estafas relacionadas con suplantación de identidad.

Frente a esto, Apple ha implementado una función en iOS que promete frenar el problema, un sistema de filtrado que bloquea las llamadas de desconocidos antes de que el teléfono siquiera suene.

La herramienta se encuentra dentro del menú de 'Ajustes del iPhone. Para activarla, basta con seguir unos pasos sencillos: entrar en 'Ajustes', localizar la sección de 'Teléfono' y habilitar la opción de 'Filtrar llamadas de desconocidos' con la modalidad solicitar motivo de la llamada.

El funcionamiento es simple pero efectivo. Cuando un número no guardado en la agenda intenta ponerse en contacto, el iPhone no suena de inmediato. En su lugar, pide al llamante que deje su nombre y el motivo de la llamada y el usuario recibe en pantalla una transcripción del mensaje y decide si quiere responder.

Se trata de un sistema que, en la práctica, actúa como un asistente personal. El filtro convierte la experiencia de recibir llamadas en algo más seguro y menos invasivo, ya que permite distinguir en segundos entre un contacto legítimo y un intento de spam.

Usuarios que ya han probado esta función, aseguran que el volumen de llamadas molestas ha disminuido de forma drástica. Tanto que muchos remitentes de spam cuelgan al escuchar el sistema automático que les exige identificarse.

Apple ha señalado que esta actualización busca reforzar la privacidad y seguridad del usuario, un aspecto en el que la compañía lleva años haciendo hincapié.