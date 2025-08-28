Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las localidades de la Comunitat donde ha llovido más este miércoles
Un iPhone de Apple con su logotipo. Efe

Apple presentará su nuevo iPhone Air en unos días y anuncia novedades en relojes, iPad y auriculares

El evento se celebrará el 9 de septiembre en el Teatro Steve Jobs

Reuters

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:04

Apple celebrará su evento anual de otoño el 9 de septiembre, según una invitación difundida a finales de agosto, donde se espera que la compañía presente nuevos iPhones, relojes y otros dispositivos. El evento se llevará a cabo en el Teatro Steve Jobs de la sede de Apple en Cupertino, California, y servirá como muestra de los esfuerzos de la compañía para integrar inteligencia artificial en sus dispositivos.

Los inversores lo seguirán de cerca, preocupados por que la empresa ceda terreno ante rivales más rápidos en la carrera por implementar tecnología de IA.

¿iPhone Air?

Los informes de los medios han dicho que Apple también presentará una versión más delgada de su último iPhone, posiblemente llamado iPhone Air, haciéndose eco de sus líneas iPad Air y MacBook Air.

En junio, Apple anunció un sinfin de funciones de IA y software, junto con una revisión de su sistema operativo, rediseñando sus íconos y menú para que se parezcan a lo que llama «vidrio líquido».

Sin embargo, la demora de Apple en integrarse en el mercado de la IA la ha dejado a la zaga de las grandes tecnológicas. El fabricante de smartphones Samsung y las firmas chinas Honor y Huawei han aprovechado el hueco que Apple dejó en la industria, atrayendo a los clientes con sus propias ofertas de IA.

Noticias relacionadas

Cambricon, rival chino de Nvidia, dispara un 4.000% sus ingresos con sus chips para la IA

Cambricon, rival chino de Nvidia, dispara un 4.000% sus ingresos con sus chips para la IA

Nvidia pone a prueba la fe de Wall Street en la inteligencia artificial

Nvidia pone a prueba la fe de Wall Street en la inteligencia artificial

Nuevo Apple Watch, iPad y auriculares

También se espera que la compañía presente nuevos Apple Watches de gama básica y alta, iPad Pros mejorados y una versión más rápida de los auriculares Vision Pro, según informó recientemente Bloomberg News.

Bajo presión de la administración Trump, Apple ha aumentado su ya considerable inversión en Estados Unidos para 600 mil millones de dólares

En los próximos cuatro años, se crearán puestos de trabajo y se trasladarán algunos trabajos allí con la esperanza de eludir posibles aranceles de importación.

Apple enfrenta presión por los aranceles impuestos a las importaciones estadounidenses de países incluidos sus centros de producción, China e India.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a tiros a un hombre en Alaquàs delante de su hijo menor en una venganza pasional
  2. 2 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  3. 3 Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 Fallece el joven hospitalizado por quemaduras graves en el incendio de una alquería en Carpesa
  6. 6 Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla
  7. 7 Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  9. 9 Uno de los fichajes del Valencia CF visita un histórico restaurante de la ciudad
  10. 10 Sadiq duda sobre su fichaje por el Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Apple presentará su nuevo iPhone Air en unos días y anuncia novedades en relojes, iPad y auriculares

Apple presentará su nuevo iPhone Air en unos días y anuncia novedades en relojes, iPad y auriculares