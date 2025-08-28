Apple presentará su nuevo iPhone Air en unos días y anuncia novedades en relojes, iPad y auriculares El evento se celebrará el 9 de septiembre en el Teatro Steve Jobs

Reuters Jueves, 28 de agosto 2025, 01:04 Comenta Compartir

Apple celebrará su evento anual de otoño el 9 de septiembre, según una invitación difundida a finales de agosto, donde se espera que la compañía presente nuevos iPhones, relojes y otros dispositivos. El evento se llevará a cabo en el Teatro Steve Jobs de la sede de Apple en Cupertino, California, y servirá como muestra de los esfuerzos de la compañía para integrar inteligencia artificial en sus dispositivos.

Los inversores lo seguirán de cerca, preocupados por que la empresa ceda terreno ante rivales más rápidos en la carrera por implementar tecnología de IA.

¿iPhone Air?

Los informes de los medios han dicho que Apple también presentará una versión más delgada de su último iPhone, posiblemente llamado iPhone Air, haciéndose eco de sus líneas iPad Air y MacBook Air.

En junio, Apple anunció un sinfin de funciones de IA y software, junto con una revisión de su sistema operativo, rediseñando sus íconos y menú para que se parezcan a lo que llama «vidrio líquido».

Sin embargo, la demora de Apple en integrarse en el mercado de la IA la ha dejado a la zaga de las grandes tecnológicas. El fabricante de smartphones Samsung y las firmas chinas Honor y Huawei han aprovechado el hueco que Apple dejó en la industria, atrayendo a los clientes con sus propias ofertas de IA.

Nuevo Apple Watch, iPad y auriculares

También se espera que la compañía presente nuevos Apple Watches de gama básica y alta, iPad Pros mejorados y una versión más rápida de los auriculares Vision Pro, según informó recientemente Bloomberg News.

Bajo presión de la administración Trump, Apple ha aumentado su ya considerable inversión en Estados Unidos para 600 mil millones de dólares

En los próximos cuatro años, se crearán puestos de trabajo y se trasladarán algunos trabajos allí con la esperanza de eludir posibles aranceles de importación.

Apple enfrenta presión por los aranceles impuestos a las importaciones estadounidenses de países incluidos sus centros de producción, China e India.