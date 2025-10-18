Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo de la UPV que ha resultado vencedor con su Skybraker. UPV

Estudiantes de la UPV hacen historia con su cohete Skybraker y se coronan campeones de Europa

El equipo Faraday Rocketry triunfa por segundo año consecutivo en la categoría de vuelo en el EuRoC 2025

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:54

Comenta

El equipo Faraday Rocketry de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha vuelto a hacer historia. Por segundo año consecutivo, los estudiantes del programa Generación Espontánea se han proclamado campeones de Europa en vuelo en el European Rocketry Challenge (EuRoC 2025), la competición universitaria más importante del continente dedicada al diseño y lanzamiento de cohetes.

Celebrado en Constância (Portugal) del 9 al 15 de octubre, el evento reunió a las mejores universidades europeas especializadas en ingeniería aeroespacial. El cohete valenciano, bautizado como Skybraker, logró un despegue impecable y una trayectoria estable y precisa, alcanzando un apogeo de 3.021 metros según la aviónica CATS y 3.025 metros con el sistema SRAD.

«El paracaídas de frenado se desplegó exactamente en el apogeo y, aunque el principal no se abrió, el vehículo aterrizó suavemente con daños mínimos», explicó Luna Marhuenda Latorre, líder del equipo y estudiante de la UPV.

Formado por 46 estudiantes de diferentes titulaciones, Faraday Rocketry consolida su posición como referente europeo en ingeniería experimental. Según Marhuenda, «este hito nos acerca un paso más a uno de nuestros grandes objetivos: alcanzar el espacio y convertirnos en el primer equipo universitario en conseguirlo».

Imagen principal - Estudiantes de la UPV hacen historia con su cohete Skybraker y se coronan campeones de Europa
Imagen secundaria 1 - Estudiantes de la UPV hacen historia con su cohete Skybraker y se coronan campeones de Europa
Imagen secundaria 2 - Estudiantes de la UPV hacen historia con su cohete Skybraker y se coronan campeones de Europa

El gran vencedor absoluto de EuRoC 2025 fue el Aerospace Team Graz (ASTG) de Austria, aunque la UPV revalidó su título en la categoría de vuelo, reafirmando su liderazgo en innovación y formación práctica.

El éxito de Faraday Rocketry se enmarca dentro del programa Generación Espontánea, una iniciativa pionera en España que impulsa proyectos nacidos de los propios estudiantes, fomenta el aprendizaje basado en la experiencia y apoya la participación en competiciones internacionales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  2. 2

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  3. 3

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  4. 4

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  5. 5 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  6. 6 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  7. 7

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia
  8. 8 El cártel de los Balcanes ocultó 1.700 kilos de cocaína en un arcón de acero para que el escáner no los detectara
  9. 9 Muere un hombre con movilidad reducida tras caerse por las escaleras en Benetússer
  10. 10 El Valencia CF salda su deuda con Benicalap

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estudiantes de la UPV hacen historia con su cohete Skybraker y se coronan campeones de Europa

Estudiantes de la UPV hacen historia con su cohete Skybraker y se coronan campeones de Europa