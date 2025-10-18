Estudiantes de la UPV hacen historia con su cohete Skybraker y se coronan campeones de Europa El equipo Faraday Rocketry triunfa por segundo año consecutivo en la categoría de vuelo en el EuRoC 2025

El equipo de la UPV que ha resultado vencedor con su Skybraker.

Nacho Ortega Valencia Sábado, 18 de octubre 2025, 00:54

El equipo Faraday Rocketry de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha vuelto a hacer historia. Por segundo año consecutivo, los estudiantes del programa Generación Espontánea se han proclamado campeones de Europa en vuelo en el European Rocketry Challenge (EuRoC 2025), la competición universitaria más importante del continente dedicada al diseño y lanzamiento de cohetes.

Celebrado en Constância (Portugal) del 9 al 15 de octubre, el evento reunió a las mejores universidades europeas especializadas en ingeniería aeroespacial. El cohete valenciano, bautizado como Skybraker, logró un despegue impecable y una trayectoria estable y precisa, alcanzando un apogeo de 3.021 metros según la aviónica CATS y 3.025 metros con el sistema SRAD.

«El paracaídas de frenado se desplegó exactamente en el apogeo y, aunque el principal no se abrió, el vehículo aterrizó suavemente con daños mínimos», explicó Luna Marhuenda Latorre, líder del equipo y estudiante de la UPV.

Formado por 46 estudiantes de diferentes titulaciones, Faraday Rocketry consolida su posición como referente europeo en ingeniería experimental. Según Marhuenda, «este hito nos acerca un paso más a uno de nuestros grandes objetivos: alcanzar el espacio y convertirnos en el primer equipo universitario en conseguirlo».

El gran vencedor absoluto de EuRoC 2025 fue el Aerospace Team Graz (ASTG) de Austria, aunque la UPV revalidó su título en la categoría de vuelo, reafirmando su liderazgo en innovación y formación práctica.

El éxito de Faraday Rocketry se enmarca dentro del programa Generación Espontánea, una iniciativa pionera en España que impulsa proyectos nacidos de los propios estudiantes, fomenta el aprendizaje basado en la experiencia y apoya la participación en competiciones internacionales.