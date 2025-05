La provincia española donde reinan los nacidos con el nombre del nuevo Papa... y no es León

Nacho Ortega Valencia Viernes, 9 de mayo 2025, 20:51 Comenta Compartir

León. Un nombre de origen latino que han llevado seis emperadores de Constantinopla y, ahora, 14 papas de la Iglesia, el primero el hombre que logró que Atila rehusara atacar Roma y el último el cardenal Prevost. Es un nombre que ha predominado fundamentalmente en Francia y el centro de Europa, desde Rumanía a Alemania, Dinamarca o el Benelux, y que viajó con el tiempo hasta Norteamérica.

Alcanzó su máxima popularidad a finales del siglo XIX, y ha repuntado de nuevo en los últimos años tras estar muy cerca de desaparecer. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, apenas hay en la actualidad 3.474 personas registradas con el nombre de León, y la edad media no alcanza los 30 años: 28,9.

Y no, no hay más 'leones' en León. Allí hay apenas un 0'17 por mil (17 por cada 100.000 habitantes, unos 76), según el INE, que destaca que la provincia con mayor prevalencia del nombre es Cuenca, con un 0'46 por mil. Eso no significa que sea donde más allá en total, sino donde más hay en relación con la población de la provincia. Así, en Ciudad Real hay un 0'30 por mil, en Madrid un 0'23 (sería la provincia con más 'León' en el Registro Civil, con unos 1.610, casi la mitad del total), en Toledo un 0'22 o en Teruel un 0'21 por mil, configurando el mapa centralizado donde más 'Leones' hay. En Valencia hay un 0'13 por mil (unos 350), frente al 0'14 por mil de Barcelona (entorno a 840), dos de las provincias donde se concentra más este nombre papal.

En el extremo opuesto está Lugo, donde el INE no detecta nada. Esto no significa que no haya, sino que no hay un número significativo. Y apenas hay un irrelevante 0'03 por mil en Ourense, un 0'04 en Lleida o un 0'06 por mil en Vizcaya, Palencia, Ávila o Córdoba.

En cambio, el apellido es mucho más común. Según el INE, lo tienen como primer apellido 71.179 personas y como segundo casi la misma cifra: 71.270. Nacidos con ambos apellidos, León León, hay 960. Y las zonas donde más porcentaje hay con estos apellidos son Córdoba, Sevilla, Ciudad Real y Palencia, precisamente la provincia vecina de León.

Significado del nombre

Quien se llama León, que celebra su santo el 10 de noviembre en oocidente o el 18 de febrero en Oriente, es una persona trabajadora y muy humilde. Prefiere pasar desapercibido y sólo demuestra sus sentimientos a la gente con quien tiene confianza. Es timido, reflexivo y muy observador. Ah, yosee una gran inteligencia y suele alcanzar todas las metas que se propone.