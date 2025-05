El papa Prevost pasó una jornada con las agustinas contemplativas de Sant Mateu en 2007

El recuerdo del hoy papa en la Comunitat pasa también por la provincia de Castellón. Fue en 2007, en otro de los muchos viajes que ... el entonces prior general de los agustinos, Robert Francis Prevost, realizó para interesarse por las comunidades de su orden repartidas por el mundo.

Lo recuerda Sor María Teresa Marzá, hoy priora de la comunidad religiosa que desempeña su labor en el Monasterio de Santa Ana, en Sant Mateu, dentro de la dióceis de Tortosa, que agrupa a 12 monjas bajo el camino de San Agustín. «¡Yo hice la foto!», se congratula, todavía envuelta por el júbilo que la nocticia ha dejado entre ellas.

Aquel encuentro se produjo en 2007 y entonces le recibió la madre María Gracia Flor, hoy es vicaria. «Hablamos de nuestra vida, de las hermanas en formación, de nuestra vida en general«, rememora Sor María Teresa. »Estuvo un día entero, comió con la comunidad y estuvo acompañado por el padre Jesús Paniagua, que entonces era el provincial de agustinos de Castilla«. Define a Prevost como »un hombre afable y sencillo. Muy accesible».

La religiosa tuvo siete años después un nuevo encuentro con el hoy papa en 2015. Fue en una asamblea general de monjas agustinas contemplativas que se celebró en Guadarrama (Madrid) en verano. Allí acudieron hermanas de toda España e Italia, incluidas las de Sant Mateu, Orihuela y Benicàssim«. De aquel encuentro la priora de Sant Mateu recuerda bien el »estupendo dominio del castellano« por parte de León XIV, «una verdadera suerte para poder entenderse».

Ampliar Agustinas contemplativas de la Comunitat y otros puntos de España con Prevost, en 2015. LP

El cónclave que acabó con la elección de Prevost como nuevo guía de la Iglesia Católica pilló de retiro a las monjas de Sant Mateu. «Por la tarde estábamos haciendo un capítulo para conversar sobre aspectos del retiro y me entró el mensaje de la fumata blanca«. Surgieron los primeros comentarios: »¡Ya hay papa, ya hay papa«. »Nos fuimos a rezar y a la misa. Y no fue hasta casi las ocho y media, al salir del coro, cuando lo vimos en la tele«. La reacción no se hizo esperar. »Hicimos campanas al vuelo, como en la fiesta mayor».

La religiosa castellonense hace su valoración sobre el nombramiento: «Creo que es un buen papa. Es matemático y está muy bien formado. Ha sido misionero, ha tenido experiencia de gobierno y ha sido doce años padre general de la orden de San Agustín... Tiene una gran capacitación para hacerlo muy bien«, celebra.