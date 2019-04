El permiso de paternidad de 8 semanas entra en vigor: todo lo que debes saber Las primeras semanas tras el parto tendrán que cogerse obligatoriamente por ambos progenitores a la vez LUCÍA PALACIOS y EDURNE MARTÍNEZ Madrid Lunes, 1 abril 2019, 09:43

La ampliación del permiso de paternidad para equipararlo con el permiso por maternidad ha entrado en vigor este lunes 1 de abril, después de que se publicara en el BOE hace ya varias semanas. Desde hoy se amplía de 5 a 8 y progresivamente llegará hasta las 16 semanas en 20121.

Los que sean padres a partir de hoy tendrán esa ampliación de tres semanas de su permiso hasta sumar un total de 8 semanas para el cuidado de su hijo, un permiso que el próximo año se elevará a 12 semanas para, en 2021, equipararse con el de las madres con 16 semanas.

Ampliación del permiso de paternidad Hasta el 1 de abril: 5 semanas Desde el 1 de abril de 2019: 8 semanas Desde el 1 de enero de 2020: 12 semanas Desde el 1 de enero de 2021: 16 semanas

Las primeras seis semanas tras el parto tendrán que cogerse obligatoriamente por ambos progenitores a la vez, aunque esto también será de forma gradual hasta 2021: las dos primeras en 2019, cuatro semanas en 2020 y las seis semanas en 2021.

Además, padre y madre ya no se podrán transferir parte de sus periodos de baja, aunque diez semanas de las 16 sí las podrán distribuir como quieran a lo largo del primer año del niño. En el texto también se utiliza la expresión «progenitor distinto de la madre biológica», en vez de padre, para incluir a las parejas del mismo sexo. Además, para los supuestos de adopción, guarda con esos fines y acogimiento, el sistema de bajas laborales aplicable será igual.

El Gobierno retrasó en varias ocasiones la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este decreto ley, demorando así su entrada en vigor, que se preveía para el día siguiente de aparecer en el boletín oficial, el 8 de marzo.

¿Y si mi hijo nació en marzo?

Como finalmente no entra en vigor hasta el primer día de abril, los progenitores cuyo hijo haya nacido durante el mes de marzo de 2019 no podrán beneficiarse de la ampliación de los permisos de paternidad, independientemente de que el real decreto ley que los contempla fuera aprobado el 1 de marzo, y publicado en el BOE el día 8.

Aunque todavía no se disponen de las cifras de nacimientos producidos en el mes de marzo de este año, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en marzo de 2017 se produjeron 30.154. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social no dispone de datos sobre prestaciones de paternidad gestionadas con periodicidad mensual, por lo que no hay cifra concreta sobre los permisos de paternidad gestionados en el mes de marzo del año pasado.