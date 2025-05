La nueva señal de tráfico con borde verde: qué significa y qué implica a los conductores

Clara Alfonso Jueves, 22 de mayo 2025, 00:46 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una serie de nuevas medidas con el objetivo de mejorar la seguridad vial y adaptarse a los cambios en la movilidad. Este conjunto de actuaciones no solo abarca actualizaciones normativas o refuerzos en la vigilancia, sino también una revisión del catálogo oficial de señales de tráfico, incluyendo propuestas que podrían cambiar la forma en la que los conductores interpretan las indicaciones en carretera.

Por norma general, las señales se dividen en tres grandes grupos: las circulares, que indican prohibiciones u obligaciones; las triangulares, que advierten de un peligro; y las cuadradas o rectangulares, destinadas a ofrecer orientación o información. Dentro de estas, una de las señales más reconocidas es la circular con borde rojo que establece un límite de velocidad máximo obligatorio. Sin embargo, en los últimos meses ha empezado a aparecer una variante que ha generado cierta confusión entre los conductores: una señal circular con borde verde.

Esta nueva versión no ha pasado desapercibida. En lugar del clásico círculo rojo que indica obligación, el contorno verde apunta a una recomendación de velocidad. Según explican desde la DGT, la presencia de esta señal no implica una imposición legal. Es decir, si un conductor supera el valor indicado en una señal con borde verde —por ejemplo, 20 km/h— no podrá ser sancionado, ya que no se trata de una velocidad máxima obligatoria, sino sugerida.

Este matiz puede resultar clave en determinadas situaciones. Mientras que ignorar una señal de límite de velocidad con borde rojo puede conllevar una multa, sobrepasar una recomendación expresada con círculo verde no tiene consecuencias legales. No obstante, su valor práctico es relevante, ya que estas señales buscan fomentar una conducción más segura en zonas especialmente sensibles o con riesgo potencial elevado, como entornos escolares, áreas residenciales o puntos con alta siniestralidad.

Otra particularidad que cabe destacar es su jerarquía frente a otras señales. En caso de que una señal con borde verde aparezca junto a otra circular con borde rojo, esta última prevalecerá, ya que las obligaciones están por encima de las recomendaciones dentro del marco normativo de tráfico.

Cuándo podremos verla en carretera

Aunque esta señal aún no se ha implantado oficialmente en las carreteras españolas, su uso ya es una realidad en países vecinos como Francia. Allí, ha sido incorporada en determinadas zonas urbanas con el fin de reforzar una conducción más moderada sin recurrir a la imposición directa. La DGT, por su parte, está estudiando su posible inclusión en España dentro del proceso de revisión del catálogo de señales, en el que se están valorando diversas incorporaciones para responder a la transformación del tráfico, la aparición de nuevos vehículos y las nuevas dinámicas de movilidad urbana.