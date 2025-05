La fruta que puede hacer que des positivo en un control de alcoholemia y que es muy común en España

A. Pedroche Lunes, 12 de mayo 2025, 01:42 Comenta Compartir

«Si bebes, no conduzcas» es el lema que, durante 40 años, se lleva repitiendo desde los organismos oficiales para promover la seguridad vial. Con el paso de los años, la tasa de alcohol permitida al volante ha ido reduciéndose. Al mismo tiempo los controles se han ido endureciendo y se han adoptado medidas paralelas, como el carné por puntos o los radares. Ahora la Dirección General de Tráfico propone reducir la tasa a 0,1 mg de alcohol por litro de aire espirado (equivale a 0,2 gramos por litro de sangre) o lo que es, efectivamente, una tasa cero.

La decisión de reducir la tasa, que actualmente es de 0,5 gramos en sangre, emula la decisión de Suecia y Noruega, países considerados como referentes en materia de seguridad vial, que adoptaron el 0,2 en 1990, una decisión que redujo el 12% los siniestros con víctimas.

El margen se reduciría tanto que se podría dar positivo con algo menos que una cerveza. Por ejemplo, con una fruta. Pese a que puede parecer bizarro es cierto. Se trata del fruto del madroño, que tiene alcohol o sus procesos pueden provocar que tengamos alcohol en sangre. Es una baya que crece en un arbusto de fruta perenne. Tiene esférica, con una superficie rugosa y numerosas semillas.

Otras frutas en estados maduros como la uva o el plátano pueden generar el mismo efecto. Esto sucede porque tienen azúcares naturales (como glucosa y fructosa) que, si se dejan en condiciones cálidas y húmedas, pueden fermentar de forma natural por acción de levaduras presentes en el ambiente o en la propia piel de la fruta. Este proceso produce etanol, el tipo de alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas

Pese a que no es una ciencia cierta, tras producirse el proceso de fermentación, puede hacer que al soplar el alcoholímetro la taza no sea 0,0 aunque no se haya consumido alcohol. También podría suceder que de tomar un bombón de licor o una tarta al whiskey demos positivo. De hecho, ha habido personas que incluyendo cerveza a recetas culinarias ya da postivo. En caso de que se modificara la normativa, podrían producirse muchos falsos positivos en los controles de la DGT.

