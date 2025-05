La multa de hasta 3.000 euros que puedes pagar por no llevar la documentación en el coche Un coste que muchos conductores podrían evitar si supieran exactamente qué llevar, cómo presentarlo y qué consecuencias tiene no cumplir con estos requisitos

Circular sin la documentación obligatoria en el coche no solo supone un riesgo ante cualquier control o incidente, sino que puede salir muy caro. Aunque pueda parecer un descuido menor, no tener a mano los papeles que exige la normativa puede derivar en multas que van desde los 10 euros hasta los 3.005 euros, dependiendo del tipo de infracción. Un coste que muchos conductores podrían evitar si supieran exactamente qué llevar, cómo presentarlo y qué consecuencias tiene no cumplir con estos requisitos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido recordar de forma clara cuáles son los tres documentos esenciales que todo conductor debe portar cuando se pone al volante: el permiso de conducir, el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de la ITV, incluyendo el informe favorable y la correspondiente pegatina en el parabrisas. Estos documentos deben estar en vigor y disponibles, ya sea en su formato original o en una copia compulsada, siempre que se circule por cualquier tipo de vía, independientemente de que se trate de un trayecto corto o largo, de un coche particular o alquilado.

Por qué es obligatorio llevarlos

- Permiso de conducir. Acredita que la persona está habilitada para conducir y que posee el tipo de carnet adecuado al vehículo. Conducir sin llevarlo físicamente puede suponer una multa de 10 euros, pero si el carnet está caducado o no es válido, la sanción asciende a 500 euros y se pierden cuatro puntos.

- Permiso de circulación. Detalla los datos técnicos y administrativos del vehículo, así como su titularidad. También puede ser sustituido por una copia compulsada, pero debe estar disponible. No llevarlo supone una multa leve, pero si está caducado o se circula sin él debidamente expedido, la sanción puede llegar a los 500 euros.

- Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV). Verifica que el coche ha superado las inspecciones técnicas necesarias para circular. Si no se lleva la tarjeta o si se circula con la ITV caducada, la sanción también puede alcanzar los 500 euros.

Además, aunque desde 2008 no es obligatorio portar físicamente la póliza del seguro ni el justificante de pago, sí es obligatorio tener el seguro en regla. En caso de que el vehículo no esté asegurado, la sanción económica puede oscilar entre los 601 y los 3.005 euros, según la gravedad del caso.

¿Y si llevo los documentos en el móvil?

Con la aplicación oficial MiDGT, disponible desde 2020, es posible llevar digitalmente tanto el carnet de conducir como la información del vehículo. Aunque la plataforma facilita el acceso a los documentos desde el teléfono móvil y está reconocida por las autoridades, la DGT recomienda seguir llevando los papeles en formato físico por si hubiera problemas de conexión o errores en la lectura de datos durante un control.