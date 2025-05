El pequeño gesto en tu móvil para detectar dos tipos de radares de la DGT

Tamara Villena Valencia Lunes, 19 de mayo 2025, 23:43 Comenta Compartir

Conocer las normas de seguridad vial no es suficiente, también hay que estar muy al tanto durante el trayecto y mantener la concentración -especialmente en viajes largos- para que no pisemos el acelerador más de la cuenta y terminemos saltándonos los límites de velocidad. Un despiste que puede suponer una buena multa de la Dirección General de Tráfico (DGT) quizá sin que ni siquiera te des cuenta de que has cometido una infracción.

Ver una notificación de Tráfico no es una sensación muy agradable teniendo en cuenta que sus sanciones pueden suponer un desembolso considerable. Así que, además de prestar atención a la normativa vial y ajustarse a las señales de la calzada en la que circulamos, siempre es recomendable tirar de una asistencia extra que nos ayude a saber cuándo pasamos por una zona vigilada por la DGT.

Tráfico cuenta con multitud de radares fijos y móviles por toda España, por lo que hay muchísimas carreteras y vías en las que podemos estar expuestos a una multa si no nos damos cuenta y pisamos de más el acelerador. Optar por el móvil para ayudarnos a detectar cuáles son estas calzadas y qué tramos son los más vigilados siempre es una buena idea, especialmente si sabes cómo configurar tu 'smartphone' para ello.

Por ejemplo, el uso de aplicaciones como Google Maps nos ayudan a ello gracias a sus funciones para ubicar estos radares de la DGT. Para configurar la aplicación con este fin solo necesitas ir al icono de capas, que está en la parte superior derecha. Después, entre las opciones que ofrece hay que seleccionar 'Detalles del Mapa' y 'Tráfico'.

Una vez hechos estos pasos, solo es necesario poner el destino y darle a 'Iniciar'. Tras esto, la propia app ya debería indicarte los radares fijos en la carretera con un icono naranja en el que se puede ver una pequeña cámara blanca dentro. Otro de los puntos fuertes de controlar el tráfico mediante Google Maps es que también tenemos información sobre los radares móviles cuando otros usuarios notifican su ubicación. De hecho, para tener un mayor control sobre estos controles móviles, al lado del icono aparece la hora del último reporte, para que el conductor pueda hacerse una idea si es probable que siga estando cuando llegue o no.

Ten en cuenta que las multas por exceso de velocidad en España varían en función de la diferencia entre el máximo permitido y a la que se circulaba, por lo que puede variar desde los 100 hasta los 600 euros, con pérdida de puntos incluida en algunos casos.