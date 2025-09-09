Vuelos baratos: Aerolíneas afrontan el final del verano con ofertas de 21 euros por trayecto Las promociones buscan estimular el mercado tras el mes de agosto y potenciar las reservas para los próximos meses

Compañías aéreas como Iberia, Air Europa o Iberia Express han presentado una nueva campaña de precios repleta de ofertas y tarifas especiales. Con destinos nacionales, internacionales e intercontinentales, los usuarios pueden encontrar vuelos desde los 21 euros por trayecto. A continuación, se enumeran algunos de estos descuentos:

Las ofertas de Iberia

Las tarifas reducidas de Iberia ya están disponibles a partir del 1 de septiembre para todo el público, y finalizarán el 22 de septiembre. Los viajes pueden realizarse durante todo lo que queda del año y durante los primeros meses del 2026.

- Trayectos nacionales a destinos como Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza desde 21 euros

- Trayectos nacionales a las ciudades de San Sebastián, Bilbao, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander, Valencia, Sevilla y Palma de Mallorca por 25 euros

- Vuelos nacionales a La Coruña, Vigo, Jerez, Logroño o Castellón por 29 euros

- Vuelos nacionales a las islas Canarias desde 35 euros

- Lisboa y Oporto desde 25 euros

- Venecia por 39 euros

- París y Roma por 42 y 45 euros respectivamente

- Destinos intercontinentales como Puerto Rico, México, Panamá y Caracas (Venezuela) por menos de 300 euros

- Destinos intercontinentales como Ecuador, Guatemala, Bogotá (Colombia), Lima (Perú) o Río de Janeiro (Brasil) por un precio inferior a los 350 euros

- Doha (Catar) por 350 euros

- Tokio por 397 euros

La campaña 'Time to Fly' de Air Europa

Los billetes de la promoción 'Time to Fly' pueden adquirirse hasta el próximo 14 de septiembre. Estos trayectos ofrecen la posibilidad de volar hasta el 29 de mayo de 2026 en el caso de los vuelos de distancias cortas, y hasta el 12 de junio para las operaciones de larga distancia.

- Vuelos nacionales a partir de 21 euros

- Vuelos a países europeos desde los 25 euros

- Trayectos a Estados Unidos desde solo 187 euros

- Trayectos a ciudades situadas en las regiones del Caribe, Centroamérica y Sudamérica a partir de 269 euros

Los 'Express Days' de Iberia Express

Estas tarifas tan solo están disponibles para los miembros de Club Express, la comunidad gratuita de la aerolínea. Los billetes pueden adquirirse hasta el 22 de septiembre, y permiten realizar los vuelos desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 11 de junio de 2026. La aerolínea Iberia Express ofrece tanto destinos nacionales como internacionales.

- Vuelos nacionales a Ibiza y Mallorca desde 27 euros

- Vuelos nacionales a Gran Canaria y Tenerife desde 32 euros

- Copenhague desde 36 euros

- Dublín desde 39 euros